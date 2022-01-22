Bukele’nin TUSAŞ ziyareti: “Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım!”

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi ziyaret ettiği belirtildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Twitter hesabından, Bukele'nin TUSAŞ'a yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdi.

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi tesislerinde ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Kotil, "Havacılık ve uzay alanındaki kabiliyetlerimizle iş birliğine hazır olduğumuzu ileterek, uydu alanındaki iş birliği anlaşmamız ile güzel bir başlangıç yapmış olduk." ifadesini kullandı.

Bukele'den esprili paylaşım

Öte yandan esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'de Kotil'in yaptığı paylaşımı retweet ederek, şunları kaydetti:

"Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!."

TUSAŞ resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:

“El Salvador Cumhurbaşkanı Sayın Nayib Bukele'nin şirketimizi ziyaretleri kapsamında El Salvador ile Uzay ve Uydu Sistemleri konusunda işbirliği anlaşmasına imza attık. İki ülke için hayırlı olsun.”