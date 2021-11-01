Bugüne Kadar Tek Bir COVID-19 Vakası Görülmeyen Ülke, Kaderinden Kaçamadı!

Eğer bu yolcu karantina kısıtlamalarına yakalanmamış olsaydı, etkisi yıkıcı olabilirdi. Tonga'ya 800 kilometreden daha yakın bir başka ada ülkesi olan Fiji buna bir örnek olarak gösterilebilir. Mart 2021'in sonunda, 900.000 kişilik nüfus COVID-19'dan sadece iki ölüm ve toplamda sadece 70 vaka yaşamıştı. Ancak Nisan ayında, Delta varyantı adalara ulaştı, 50.000'den fazla kişiye bulaştı ve en az 673 kişinin ölümüne sebep oldu.