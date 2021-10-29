Bugün hangi filmler gösterime girecek?

ENNA: KARA BÜYÜ

Çalıştığı şirket, sıradan bir yaşam süren fotoğrafçı Emel'den özel bir sergi için fotoğraf çekmesini ister. Bunun üzerine Emel,en yakın arkadaşı Sofia ile birlikte fotoğraf çekmek için geçmişte korkunç olayların yaşandığı bir köye gider.

Yönetmen: Burak Çelik