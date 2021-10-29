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Bugün hangi filmler gösterime girecek?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girdi. 29 Ekim Cuma gününden itibaren vizyona giren filmler şöyle...

Bugün hangi filmler gösterime girecek?
29.10.2021 16:10:16
Bugün hangi filmler gösterime girecek?

GREV

“Grev”, Osman İmparatorluğu döneminde kötü çalışma koşullarına karşı birlikte direniş gösteren kadınların hikâyesini konu ediyor.

Yönetmen: Metin Yeğin

1
Bugün hangi filmler gösterime girecek?

İSTANBUL MUHAFIZLARI: 100 YILIN MUHAFIZLARI

"İstanbul Muhafızları: 100 Yılın Muhafızları", tarihin akışını değiştirmeye çalışan Gürgen ile Azmi'yi engellemeye çalışan İstanbul Muhafızları'nın hikâyesini konu ediyor.

Yönetmen: Çağrı Cem Bayraklı

2
Bugün hangi filmler gösterime girecek?

BOYNUZLAR

Film, gizemli ve içine kapanık bir öğrenciyle iletişim kurmaya çalışan genç bir öğretmenin hikâyesini anlatıyor.

Yönetmen: Scott Cooper

3
Bugün hangi filmler gösterime girecek?

ZORAKİ MİSAFİR

“Zoraki Misafir”, artık eskisi kadar popüler olan işlere imza atmayan bir medya patronunun son bir program deneyimiyle birlikte yaşananları aktarıyor.

Yönetmen: Bülent İşbilen

4
Bugün hangi filmler gösterime girecek?

AŞK ENGEL TANIMAZ

Film, nadir görülen bir hastalıkla boğuşan bir gencin hayatına odaklanıyor.

Yönetmen: Alice Filippi

5
Bugün hangi filmler gösterime girecek?

ENNA: KARA BÜYÜ

Çalıştığı şirket, sıradan bir yaşam süren fotoğrafçı Emel'den özel bir sergi için fotoğraf çekmesini ister. Bunun üzerine Emel,en yakın arkadaşı Sofia ile birlikte fotoğraf çekmek için geçmişte korkunç olayların yaşandığı bir köye gider.

Yönetmen: Burak Çelik

6
Bugün hangi filmler gösterime girecek?

BENİM ÖLÜMÜM

“Benim Ölümüm”, gittikleri tatilde kendilerini korkunç durumların içinde bulan bir çiftin hikâyesini konu ediyor.

Yönetmen:  Darren Lynn Bousman

7
Bugün hangi filmler gösterime girecek?

YENİ DÜZEN

Distopik bir gelecekte geçen “Yeni Düzen”, toplumun üst kesiminin ev sahibi olduğu bir düğüne istenmeyen konukların gelmesiyle birlikte yaşananları anlatıyor.

Yönetmen:  Michel Franco

8
Bugün hangi filmler gösterime girecek?

CİNNİ NAZAR

Genç bir adam olan Sinan, bir sabah eve gittiğinde korkunç bir durumla karşı karşıya kalır. Anne ve babasını vahşice öldürülmüş bir halde bulan Sinan, olanlara bir türlü anlam veremez.

Yönetmen: Tayfun Can Demirtaş

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Bugün hangi filmler gösterime girecek?

SAKLI YÜZLER: BOSNA

Film, Bosna Savaşı sürecinde Srebrenitsa gibi katliamlarda yer almış savaş suçlularının peşine düşen Mirsad ve Haris'in hikâyesini anlatıyor.

Yönetmen:  Haktan Özkan, Gökhan Tunalıgil 

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