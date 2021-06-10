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Bu Yaz “TRT Spor Yazı” olacak

Bu yaz TRT’de spor yazı olacak. TRT’nin yaz ekranı sporla dolacak. Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası, Wimbledon Tenis Turnuvası, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları bu yaz TRT farkıyla canlı yayınlarla sporseverlerle buluşacak.

2021-06-10 14:43:33
69 saniyelik 'Türkiye-AB' arşivi

69 saniyelik 'Türkiye-AB' arşivi

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, 1963 yılında Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık antlaşması imzalamasıyla başladı. 1987 yılında tam üyeliğe başvurmasıyla ivme kazanan sürecin sonunda AET Bakanlar Konseyi'nin başvuruyu kabul etmesi sonrasında 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Anlaşması imzalandı. Geçen yıllar içinde bir çok parti lideri ve siyasi AB ile ilgili seçmenine vaatlerde bulundu
Marmara denizindeki müsilaj havadan görüntülendi

Marmara denizindeki müsilaj havadan görüntülendi

Marmara denizinde etkisini sürdüren müsilaj havadan görüntülendi
Şampiyon koyunların yetiştiricisi!

Şampiyon koyunların yetiştiricisi!

Çeşme'de 1937'de dünyaya gelen Ekrem Çelik, sakız koyunu yetiştiriciliğini 'dededen miras değil, görev' diye tanımlayan Çelik, 7 yaşında tek başına hayvanları otlatmaya başladı. Geçen sürede, Çeşme'nin turizm alanında büyümesine rağmen arsalarını satmayan ve çiftçiliğe devam eden Çelik, Ovacık Mahallesi'ndeki çiftliğinde çok sevdiği Sakız koyunlarıyla 'köy hayatını' sürdürdü. Hayvanlarını haftada 2-3 defa sıcak suyla yıkayan, doğumlarında da yanlarından ayrılmayan Çelik, 'Bunlar da benim çocuklarım. Bana müşteriler geliyor koyun istiyor. İlk olarak 'Hayvanın gezdirecek yeri var mı?' diye soruyorum. Yoksa satmam, ne kadar para verirse versin. Burada bulunan kuzuların hepsi satıldı. Daha doğmadan sattım. İlla benden kuzu istiyorlar. Maalesef hepsine yetişemiyorum.' dedi
Kıraç coşturdu: 'Haydi! Milli Takım!'

Kıraç coşturdu: 'Haydi! Milli Takım!'

Şarkıcı Kıraç sosyal medya hesabından paylaştığı çalışmasında A Milli Takım'a seslenerek, 'Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer MEHMETÇİK siniz!' dedi.
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