Bu vitaminin eksikliği kalp hastası yapıyor! Magnezyum eksikliğine iyi gelen besinler

Magnezyum takviyesi kalp ilaçları, antibiyotikler ve idrar söktürücü ilaçları kullanan kişiler için tehlikeli olabilir. Özellikle böbrek sorunları olan kişilerin magnezyum takviyeleri ile ilgili yan etki yaşama riski daha yüksektir. Magnezyum takviyesinin yan etkileri sık görülmese de; yüksek dozlarda kullanıldığında ishal, mide bulantısı ve kusma gibi sindirim sistemi problemlerine neden olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tıp Enstitüsünün Gıda ve Beslenme Kurulu, ek magnezyum için günde 350 mg tolere edilebilir bir üst sınır belirlemiştir. Takviye alınmadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışılmalıdır.