Bu sığırcık kuşu bir harika!
'Hadi oğlum yapabilirsin' diye seslendiği sahibinin ıslık sesiyle eğittiği sığırcık kuşu, aynı sesini melodik biçimde üçüncü defa denerken müthiş bir performans gösterdi
'Hadi oğlum yapabilirsin' diye seslendiği sahibinin ıslık sesiyle eğittiği sığırcık kuşu, aynı sesini melodik biçimde üçüncü defa denerken müthiş bir performans gösterdi
İyilik Dolu Su Kuyusu
Yetersiz alt yapı hizmetleri, kuraklık, düzensiz yağışlar, kirli ve durağan sular gibi nedenlerden kaynaklanan hastalıklardan dolayı her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Temiz suya ulaşmada yaşanan zorluklar insanların gündelik ihtiyaçlarıyla birlikte tarım ve hayvancılık olanaklarını da engellemekte. Sadakataşı Derneği bu durumun çözümüne katkı sunmak amacıyla desteklerinizle başta Afrika ve Asya olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde su kuyuları açarak kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırıyor.
Bursa'nın Osmanlı köyünün 'aranan' meyveleri
Bursa'da bir çiftçi, 2014'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan tarihi Osmanlı köyü Cumalıkızık Mahallesi'ndeki bahçesinde farklı türlerde Frenk üzümü, Bektaşi üzümü, ahududu ve böğürtlen yetiştiriyor. Uludağ eteklerinde Yıldırım ilçesine bağlı mahallede daha önce doğal olarak yetişen Frenk üzümlerinin farklı türlerine merakı dolayısıyla bahçe kuran ve geliştiren Mehmet Emin Yavuz, ürettiği ekonomik getirisi yüksek meyveleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderiyor.