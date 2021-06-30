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Bu sığırcık kuşu bir harika!

'Hadi oğlum yapabilirsin' diye seslendiği sahibinin ıslık sesiyle eğittiği sığırcık kuşu, aynı sesini melodik biçimde üçüncü defa denerken müthiş bir performans gösterdi

2021-06-30 16:57:53
Uçan araba prototipi hız testinde!: 195km/s hız ulaştı!

Uçan araba prototipi hız testinde!: 195km/s hız ulaştı!

Bilim-kurgu filmlerden görmeye aşina olduğumuz uçan arabalar artık gerçek olmaya başlıyor. Uçan araba prototipi Klein Vision'a hız testi gerçekleştirildi. Uçan araba kaç km hıza ulaştı? İşte detaylar…
İyilik Dolu Su Kuyusu

İyilik Dolu Su Kuyusu

Yetersiz alt yapı hizmetleri, kuraklık, düzensiz yağışlar, kirli ve durağan sular gibi nedenlerden kaynaklanan hastalıklardan dolayı her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Temiz suya ulaşmada yaşanan zorluklar insanların gündelik ihtiyaçlarıyla birlikte tarım ve hayvancılık olanaklarını da engellemekte. Sadakataşı Derneği bu durumun çözümüne katkı sunmak amacıyla desteklerinizle başta Afrika ve Asya olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde su kuyuları açarak kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırıyor.
Bağcılar'da ilkokulun çatısı alev alev yandı

Bağcılar'da ilkokulun çatısı alev alev yandı

Bağcılar'da bir okulun çatısında yangın çıktı. Yangın sırasında okulda öğrencilerin olmadığı ve tadilat çalışması yapıldığı öğrenildi.
Bursa'nın Osmanlı köyünün 'aranan' meyveleri

Bursa'nın Osmanlı köyünün 'aranan' meyveleri

Bursa'da bir çiftçi, 2014'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan tarihi Osmanlı köyü Cumalıkızık Mahallesi'ndeki bahçesinde farklı türlerde Frenk üzümü, Bektaşi üzümü, ahududu ve böğürtlen yetiştiriyor. Uludağ eteklerinde Yıldırım ilçesine bağlı mahallede daha önce doğal olarak yetişen Frenk üzümlerinin farklı türlerine merakı dolayısıyla bahçe kuran ve geliştiren Mehmet Emin Yavuz, ürettiği ekonomik getirisi yüksek meyveleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderiyor.
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