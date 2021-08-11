DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Çin'de Kanadalı işadamına casusluk mahkumiyeti
Almanya'da enflasyon son 28 yılın en yüksek seviyesinde
Doğu'da 6 ilde sağanak yağış etkili olacak
Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunan şahıs için yakalama kararı
Japonya'da ağırlaşan hastaya yaklaşık 120 hastanede yatak bulunamadı
Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Sözleşmeli personele kadro verilecek mi?
ABD'de 27 senatörden Türk İHA ve SİHA'ları için ''şikayet'' mektubu
Sözleşmeli memurlar kadroya geçecek mi? 4-B sözleşmeli kamu personeline kadro verilecek mi?
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid’ten Fas'a ziyaret
Borsa güne yükselişle başladı
ABD Başkanı Biden: Afganistan'dan çekilme kararımdan pişman değilim
Koloniyal müsilaj nedir? Marmara'da Müsilaj yeniden mi çıktı?
Ahmet Karabacak kimdir? Ahmet Karabacak kaç yaşında, nereli?
ABD’den ''Afganistan'' açıklaması: Taliban'ın ilerleyişini yakından takip ediyoruz
Peru'dan ''Venezuela'' açıklaması: Destek vereceğiz!

Bu rıhtımda yürümek hiç kolay değil!

Dalgaların seyrine göre şekil alan bir rıhtımda yürümek ister miydiniz?

2021-08-11 09:19:30
Kızgın boğalarla tehlikeli deney

Kızgın boğalarla tehlikeli deney

İspanya’da bir öğretmen, öğrencilerine, boğaların tahrik edilmediği sürece insanlara saldırmayacağını düzenlediği sabit durma eylemiyle kanıtladı.
İstanbul Sarıyer'de orman yangını

İstanbul Sarıyer'de orman yangını

İstanbul Sarıyer'de orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Hadımköy'de 3 kızın adım adım kaçışı güvenlik kamerasında

Hadımköy'de 3 kızın adım adım kaçışı güvenlik kamerasında

Hadımköy'de önceki gün 2'si kardeş 3 kız çocuğu ailelerine 'piknik yapmaya gidiyoruz' diyerek ortadan kaybolmuştu. Uzun süre haber alamayan kızların aileleri polise giderek çocuklarının eve gelmediği belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından harekete geçen ekipler, yaşları küçük Nazar Memiş, (11) Eslem Yüksel (15) ve Efsa Yüksel (13) yönelik arama çalışması başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kayıp 3 kızı arama çalışmalarını genişleterek özel ekip kurdu.
Doğu Akdeniz barajlarında son durum

Doğu Akdeniz barajlarında son durum

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Doğu Akdeniz'in tarımsal sulama başta olmak üzere içme suyu ve elektrik ihtiyacını karşılayan Seyhan, Kozan, Alaköprü, Yarseli, Yayladağı, Aslantaş, Berke ile Kalecik barajlarının su seviyesi azaldı. Adana ve bölgenin en önemli su kaynağı Seyhan Baraj Gölü'nde doluluk geçen yıl ağustos başında yüzde 85,3, su miktarı 1 milyar 881 milyon 674 bin 325 metreküpken, bu senenin aynı döneminde doluluk yüzde 66,93'e, su miktarı 1 milyar 476 milyon 554 bin 819 metreküpe düştü. Kozan Barajı'nda da bu yıl ocakta yüzde 45 olan doluluk oranı ağustos başında yüzde 35'e, 65 milyon metreküp olan su miktarı 54 milyon 560 bin metreküpe indi.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş