Bu özellik hem Android hem de iOS’ta kullanılabilir

Daha önce bir YouTube videosu eklemeyi denediyseniz, muhtemelen bağlantıyı YouTube'dan kopyalamanız ve ardından fotoğrafınızı veya videonuzu çekmeniz, ataş simgesine tıklamanız ve bağlantıyı yapıştırmanız gerekiyordu. Ancak artık bu uzun sürece gerek kalmıyor. Video, yeniden boyutlandırılabilir bir başlık olarak görünecek ve videonun başlığıyla birlikte küçük bir küçük resim gösterecek. Yeni çıkartma size videonun küçük resmine daha net bir bakış sağlayacak.