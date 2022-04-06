DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kıvılcım Kalay: “Mikrofon Bende, Dikkat Çeken Bir Müzik Programı Olacak Gibi Duruyor!”
Mariupol: Ruslar cesetleri yakıyor
2022 zamlı metrobüs ücreti ne kadar oldu? Durak sayısına göre öğrenci-tam metrobüs kaç TL? Metrobüs kısa mesafe-uzun mesafe zamlı fiyatı
Kayıp üniversite öğrencisinin cesedi ormanda bulundu
AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklandı: Rusya'ya yapılacak olan yeni yaptırımlar neler?
Baba 8. bölüm izle Show Tv | Baba dizisi 8. bölüm Youtube'da yayınlandı mı? Baba yeni bölüm tek parça
Rus rublesi dolar karşısında yükselişini sürdürüyor
NFT ile ruhunu 350 dolara sattı
Hangi ürünlerin fiyatı sabitlenecek? 20 ürün hangisi? Yağ, yumurta, et fiyatı aynı mı kalacak? Ayçiçek yağı fiyatı sabit mi kalacak?
Rainbow Six Siege Mobile ne zaman çıkacak? Rainbow Six Siege mobile sistem gereksinimleri nedir?
Evlilik Hakkında Her Şey 26. bölüm izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey Youtube'da 26. bölümü yayınlandı mı?
İslam Memiş’ten çok konuşulacak tavsiye
Ruslara ait 13 yata daha el koyuldu
Bulgaristan’dan Rusya’ya sürpriz destek
Yaz aylarında hazır giyime zam mı gelecek? Hazır giyime ne kadar zam gelecek?

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

BURSA

19:39

05:06
19:39
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:24

04:51
19:24
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:07

04:35
19:07
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:50

04:18
18:50
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:39

04:13
18:39
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

ANKARA

19:24

04:51
SAHUR
19:24
İFTAR

Bu özellik hem Android hem de iOS’ta kullanılabilir

Snapchat, YouTube videolarını fotoğrafınızda veya hikayenizde paylaşmayı kolaylaştırarak videoyu kopyalama, yapıştırma ve bağlantı olarak ekleme sürecini kullanıma sunuyor.

Bu özellik hem Android hem de iOS’ta kullanılabilir
06.04.2022 15:26:46
Bu özellik hem Android hem de iOS’ta kullanılabilir

Şimdi tek yapmanız gereken paylaşmak istediğiniz YouTube videosuna gitmek, “Paylaş” düğmesine basmak ve ardından “Snapchat”ı seçmek. Snapchat açılacak ve video otomatik olarak kameranızda kendi adı, küçük resmi ile görünecek. Fotoğrafınızı veya videonuzu çektikten sonra çıkartmanın boyutuyla oynayabilir, döndürebilir ve ekranın herhangi bir yerine yerleştirebilirsiniz.

 
 
1
Bu özellik hem Android hem de iOS’ta kullanılabilir

Fotoğrafınızı veya hikayenizi görüntüleyen herkes bağlantıya tıklayıp videoyu Youtube uygulamasında veya web tarayıcısında görüntüleyebilir.

 
2
Bu özellik hem Android hem de iOS’ta kullanılabilir

Daha önce bir YouTube videosu eklemeyi denediyseniz, muhtemelen bağlantıyı YouTube'dan kopyalamanız ve ardından fotoğrafınızı veya videonuzu çekmeniz, ataş simgesine tıklamanız ve bağlantıyı yapıştırmanız gerekiyordu. Ancak artık bu uzun sürece gerek kalmıyor. Video, yeniden boyutlandırılabilir bir başlık olarak görünecek ve videonun başlığıyla birlikte küçük bir küçük resim gösterecek. Yeni çıkartma size videonun küçük resmine daha net bir bakış sağlayacak.

 
 
3
Bu özellik hem Android hem de iOS’ta kullanılabilir

Snapchat benzer şekilde 2020'de tweet'ler için bir çıkartma sunmuştu. Böylece kullanıcıları tweet'lerin ekran görüntülerini göndermekten veya bilgisayar ekranınızda bir tweet'in resmini çekmekten kurtarmıştı. Snapchat artık eskisi kadar popüler bir uygulama değil ancak farklı özellikler sunarak günümüze ait trendlere yetişmeye çalışıyor. Bir dönem çok popüler olan uygulama artık sönmüş durumda. kaynak: Donanım Günlüğü

4
Görüş Bildir Bizimle Paylaş