Bu özellik hem Android hem de iOS’ta kullanılabilir Snapchat, YouTube videolarını fotoğrafınızda veya hikayenizde paylaşmayı kolaylaştırarak videoyu kopyalama, yapıştırma ve bağlantı olarak ekleme sürecini kullanıma sunuyor. 06.04.2022 15:26:46 Şimdi tek yapmanız gereken paylaşmak istediğiniz YouTube videosuna gitmek, “Paylaş” düğmesine basmak ve ardından “Snapchat”ı seçmek. Snapchat açılacak ve video otomatik olarak kameranızda kendi adı, küçük resmi ile görünecek. Fotoğrafınızı veya videonuzu çektikten sonra çıkartmanın boyutuyla oynayabilir, döndürebilir ve ekranın herhangi bir yerine yerleştirebilirsiniz. 1 Fotoğrafınızı veya hikayenizi görüntüleyen herkes bağlantıya tıklayıp videoyu Youtube uygulamasında veya web tarayıcısında görüntüleyebilir. 2 Daha önce bir YouTube videosu eklemeyi denediyseniz, muhtemelen bağlantıyı YouTube'dan kopyalamanız ve ardından fotoğrafınızı veya videonuzu çekmeniz, ataş simgesine tıklamanız ve bağlantıyı yapıştırmanız gerekiyordu. Ancak artık bu uzun sürece gerek kalmıyor. Video, yeniden boyutlandırılabilir bir başlık olarak görünecek ve videonun başlığıyla birlikte küçük bir küçük resim gösterecek. Yeni çıkartma size videonun küçük resmine daha net bir bakış sağlayacak. 3 Snapchat benzer şekilde 2020'de tweet'ler için bir çıkartma sunmuştu. Böylece kullanıcıları tweet'lerin ekran görüntülerini göndermekten veya bilgisayar ekranınızda bir tweet'in resmini çekmekten kurtarmıştı. Snapchat artık eskisi kadar popüler bir uygulama değil ancak farklı özellikler sunarak günümüze ait trendlere yetişmeye çalışıyor. Bir dönem çok popüler olan uygulama artık sönmüş durumda. kaynak: Donanım Günlüğü 4