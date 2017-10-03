Bu otobüs şoförünün yaptığına inanamayacaksınız...

03.10.2017 22:51:03

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İzmir'de şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmada çalışan otobüs şoförünün, İzmir-Aydın Otoyolunda otobüs seyir halindeyken cep telefonundan oyun oynaması bu kadarına da pes artık dedirtti.İzmir'den Bodrum'a gittiği öğrenilen şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsün şoförü, sabah saatlerinde İzmir-Aydın otoyolunda seyir halindeyken sol şeritte telefonuyla oynamaya başladı. Gözünü yoldan ayırarak sadece telefona konsantre olan otobüs şoförünü gören yolcular, şoförü ikaz etti. Yapılan ikazlara da aldırmayan şoför cep telefonuyla oynamaya devam edince, bir yolcu o anları saniye saniye cep telefonuyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şoförün ikazlara rağmen telefondan oyun oynamaya devam ettiği ve yolla olan bağlantısını kestiği görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine otobüs şirketine ve şoföre tepkiler çığ gibi büyüdü.FİRMA SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİYaşanan bu olayın ardından söz konusu otobüs firması, açıklamalarda bulundu.Açıklamada şoförün sözleşmesinin feshedildiği ve suç duyurusunda bulunulduğuna dikkat çekilirken, şu ifadelere yer verildi:"Bugün sosyal medyada paylaşılan video sonrasında, olaya konu olan araç kaptanı en yakın durak olan Aydın Söke'de araçtan indirilerek işten el çektirilmiş ve bir daha şirket bünyesinde çalışamayacak şekilde hakkında kırmızı bülten yayınlanmıştır. Söz konusu kişi hakkında ayrıca emniyet birimlerine gerekli şikayette bulunulmuştur."