Bu meyve merak konusu oldu
Videoda büyük bir yeşil elmayı andıran meyvenin adı sosyla medyada merak konusu oldu. Devasa meyvenin soyulduktan sonra ince uzun bir şekilde doğrandığı görülüyor.
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Videoda büyük bir yeşil elmayı andıran meyvenin adı sosyla medyada merak konusu oldu. Devasa meyvenin soyulduktan sonra ince uzun bir şekilde doğrandığı görülüyor.
8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, çölleşmeyle mücadele, erozyonun önlenmesi, sel ve taşkın tehlikesinin azaltılması ve bozulmaya uğramış ormanların rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla 8 ana su havzasında 19 proje başlattı. “Entegre Havza Rehabilitasyon Projeleri” kapsamında yürütülen çalışmalarla 157 yerleşim yerinde 75 bin kişiye de doğrudan maddi yarar sağlanacak.