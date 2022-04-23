Bu magandaları bulun!

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İstanbul Beylikdüzü'nde trafik magandası 2 kişi, trafikte tartıştıkları sürücüyü eşinin ve çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövdü.

2022-04-23 13:10:54

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Beylikdüzü ilçesinde 34 JD 9216 plakalı aracı kullanan iki trafik magandası, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı otomobil sürücüsünü eşi ve çocuklarının gözü önünde öldüresiye darp etti.

Hiçbir şey olmamış gibi araçlarına binen iki saldırganın önünü kesen vatandaşlar, saldırganları görüntülerken bindikleri aracı ve plakasını da kaydetti.

Çevrede bulunan bir vatandaş ise "İki kişi birine saldırın. Böyle devam edin. Karakolda da ifade verirsiniz. Plakanızı aldım ben sizin" diyerek tepki gösterdi.

Trafikte terör estiren iki magandanın yakalanıp yakalanmadığına dair henüz net bir bilgi yok.

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