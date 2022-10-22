Bu hatayı bilmeden her gün yapıyoruz... Kansere ve üreme sorunlarına yol açıyor
Neredeyse her gün tükettiğimiz bazı içecekler, aslında birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Kanser ve üreme sorunlarına yol açarak hayatı tehdit edebilecek sonuçlara neden oluyor. Uzmanlar, sık sık tükettiğiniz besinlerin yumurtalık, rahim ve göğüs kanseri başta olmak üzere birçok hastalık riskini artırdığını söylüyor. Peki, hangi içecekleri tüketmekten sakınmalıyız? İşte kanser ve üreme sorunlarına neden olan içecekler... (Sabah)