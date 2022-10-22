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Bu hatayı bilmeden her gün yapıyoruz... Kansere ve üreme sorunlarına yol açıyor

Neredeyse her gün tükettiğimiz bazı içecekler, aslında birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Kanser ve üreme sorunlarına yol açarak hayatı tehdit edebilecek sonuçlara neden oluyor. Uzmanlar, sık sık tükettiğiniz besinlerin yumurtalık, rahim ve göğüs kanseri başta olmak üzere birçok hastalık riskini artırdığını söylüyor. Peki, hangi içecekleri tüketmekten sakınmalıyız? İşte kanser ve üreme sorunlarına neden olan içecekler... (Sabah)

Bu hatayı bilmeden her gün yapıyoruz... Kansere ve üreme sorunlarına yol açıyor
22.10.2022 15:23:15
Bu hatayı bilmeden her gün yapıyoruz... Kansere ve üreme sorunlarına yol açıyor

Isı plastiği bozabilen bir etmendir. Uzmanlar, uzun süre plastik şişelerde duran ve ısıya maruz kalmış suların içinde kimyasallar olabileceğine dikkat çekiyor. Düzenli olarak pet şişelerden su içerseniz, bu durum hormonlarınızı bozabilir, kanser riskini artırabilir ve üreme sorunlarına neden olabilir.

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Bu hatayı bilmeden her gün yapıyoruz... Kansere ve üreme sorunlarına yol açıyor
SÜT
 

Geleneksel süt ve organik süt arasındaki fark, geleneksel sütün hormonlarla tedavi edilen ineklerden geldiği için östrojen içermesidir. Uzmanlar, ekstra östrojen hormonu alımının kansere neden olabileceğine vurgu yapıyor. Bazı araştırmalar, fazla miktarda süt tüketiminin meme, yumurtalık ve rahim kanseri riskini artırdığını gösteriyor. Bu nedenle diyetisyenler, süt tüketirken mutlaka organik olması gerektiğini belirtiyor.

TAHIL SÜTLERİ

Tahıl sütleri, süt içermeyen sütler olarak anılır. Özellikle laktoz intoleransı olmayan insanlar için kurtarıcıdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, tüketilen tahıl sütlerinin 'şeker ilavesiz' olmasıdır. Bazı tahıl sütleri, şeker içerir ve sindirim sistemini alt üst eden, deniz yosunundan elde edilen koyulaştırıcı bir madde olan carrageenan içerir. Diyetisyen Isabel Smith, şekersiz ve sade olan tahıl sütlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

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Bu hatayı bilmeden her gün yapıyoruz... Kansere ve üreme sorunlarına yol açıyor
KOLA
 

Koyu gazlı içecekler, fosforik asit içerir. Fosforik asit, vücuttaki kalsiyum miktarını azaltır, kemikleri zayıflatır ve osteoporoz riskini artırır.

SIFIR KALORİLİ TATLANDIRILMIŞ İÇECEKLER

Kalorisi olmayan ancak lezzetli olan içeceklerin çoğu kimyasallar, yapay renklendiriciler ve yapay tatlandırıcılar içerir. Smith, bu tür içecekleri içmeden önce mutlaka içerik etiketini okumanızı öneriyor. Tatlandırıcılar ve kimyasallar, bağırsaklardaki bakteri dengesini bozuyor. Son araştırmalara göre, bu durum kilo alımını beraberinde getiriyor. Uzmanlar, içeceklerinizi limon veya donmuş meyvelerle tatlandırmanızı öneriyor.

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Bu hatayı bilmeden her gün yapıyoruz... Kansere ve üreme sorunlarına yol açıyor
PASTÖRİZE MEYVE SUYU
 

Meyve suyu tükettiğinizde bir oturuşta yiyebileceğiniz meyveden fazlasını tüketmiş olursunuz. Meyveler içeriğindeki şeker oranından dolayı fazla miktarda tüketilmemesi gereken besinler olduğu için meyve suyunun da aynı şekilde tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Meyve suyunun meyvede bulunan liflerden yoksun olması da besin değerinde azalmaya sebep olur.

PROTEİNLİ SÜTLER VE İÇECEKLER

Proteinli içecekler, yalnızca fazla proteine ihtiyaç duyan atletler için ideal içeceklerdir. Yani bir atlet kadar spor yapmıyorsanız ve hareket etmiyorsanız proteinli içeceklerden uzak durmanız gerekir. Smith, bir smoothie hastasıysanız, şekersiz badem sütü ve meyve tüketmenizi öneriyor.

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Bu hatayı bilmeden her gün yapıyoruz... Kansere ve üreme sorunlarına yol açıyor
ŞEKERLİ SODALAR
 

Soda, doğal aromalıysa ve sodyum içermiyorsa daha sağlıklı bir içecektir. Şekerli ve meyveli sodalar birçok kimyasalı içeriğinde barındırır. Soda içmeden önce mutlaka içerik etiketini kontrol etmelisiniz.

SPORCU İÇECEKLERİ

Bu içecekler, besin olarak nitelendirilmeyen yapay renkler ve tatlandırıcılar içerir. Spor yapanlar için en sağlıklı içecek, katkı maddesi içermeyen ve doğal bir elektrolit kaynağı olan sudur. Smith, özel spor içeceklerine ihtiyaç duyabilecek tek kişinin dayanıklılık sporcuları olduğunu söylüyor.

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Bu hatayı bilmeden her gün yapıyoruz... Kansere ve üreme sorunlarına yol açıyor
KAHVE
 

Kahve, nispeten zararsız içecekler sınıfında yer alsa da burada önemli olan tüketilen miktardır. Özellikle sabahları, 'Kahve içmeden uyanamıyorum' diyenlerdenseniz tercihinizi mutlaka dev büyüklükteki kahvelerden yana değil daha küçük boyutlu kahvelerden yana kullanın.

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