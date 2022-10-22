Bu hatayı bilmeden her gün yapıyoruz... Kansere ve üreme sorunlarına yol açıyor

SÜT

Geleneksel süt ve organik süt arasındaki fark, geleneksel sütün hormonlarla tedavi edilen ineklerden geldiği için östrojen içermesidir. Uzmanlar, ekstra östrojen hormonu alımının kansere neden olabileceğine vurgu yapıyor. Bazı araştırmalar, fazla miktarda süt tüketiminin meme, yumurtalık ve rahim kanseri riskini artırdığını gösteriyor. Bu nedenle diyetisyenler, süt tüketirken mutlaka organik olması gerektiğini belirtiyor.

TAHIL SÜTLERİ

Tahıl sütleri, süt içermeyen sütler olarak anılır. Özellikle laktoz intoleransı olmayan insanlar için kurtarıcıdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, tüketilen tahıl sütlerinin 'şeker ilavesiz' olmasıdır. Bazı tahıl sütleri, şeker içerir ve sindirim sistemini alt üst eden, deniz yosunundan elde edilen koyulaştırıcı bir madde olan carrageenan içerir. Diyetisyen Isabel Smith, şekersiz ve sade olan tahıl sütlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.