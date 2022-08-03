Bu gülüş herşeye bedel

'Hiçbir Şeyi Ciddiye Almamak İçin Bazı Şeylere Sahip Olmak Gerek'

Oyuncu ve YouTuber Caner Özyurtlu'nun geçtiğimiz aylarda BloombergHT'de Fatih Altaylı ile Bire Bir programında Fatih Altaylı'ya söylediği sözler gündem oldu.