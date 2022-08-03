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Bu gülüş herşeye bedel

İlk kez net bir şekilde görebilen çocukların tepkileri

2022-08-03 19:02:19
İHH’dan Yemenli ihtiyaç sahiplerine destek

İHH’dan Yemenli ihtiyaç sahiplerine destek

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2014 yılından bu yana iç savaşın devam ettiği Yemen’de yardım çalışmalarına devam ediyor. İHH son olarak, bölgeye gönderdiği ekibiyle ülkedeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.
İki Su Aygırı, Timsahtan kurtulmaya çalışıyor

İki Su Aygırı, Timsahtan kurtulmaya çalışıyor

İki Su Aygırı, Timsahtan kurtulmaya çalışan bir öküz başlı Antilopun imdadına yetişiyor.
'Hiçbir Şeyi Ciddiye Almamak İçin Bazı Şeylere Sahip Olmak Gerek'

'Hiçbir Şeyi Ciddiye Almamak İçin Bazı Şeylere Sahip Olmak Gerek'

Oyuncu ve YouTuber Caner Özyurtlu'nun geçtiğimiz aylarda BloombergHT'de Fatih Altaylı ile Bire Bir programında Fatih Altaylı'ya söylediği sözler gündem oldu.
Walt Disney'deki çizgi film sanatçıları 1941'de ses efektlerini nasıl yapıyorlardı?

Walt Disney'deki çizgi film sanatçıları 1941'de ses efektlerini nasıl yapıyorlardı?

1941 yılında çizgi film sanatçılarının çeşitli aletleri kullanarak çıkardıkları sesler ile efektler yapıyorlardı.
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