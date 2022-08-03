Bu gülüş herşeye bedel

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İlk kez net bir şekilde görebilen çocukların tepkileri
İHH’dan Yemenli ihtiyaç sahiplerine destek
İHH İnsani Yardım Vakfı, 2014 yılından bu yana iç savaşın devam ettiği Yemen’de yardım çalışmalarına devam ediyor. İHH son olarak, bölgeye gönderdiği ekibiyle ülkedeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.
İki Su Aygırı, Timsahtan kurtulmaya çalışıyor
İki Su Aygırı, Timsahtan kurtulmaya çalışan bir öküz başlı Antilopun imdadına yetişiyor.
'Hiçbir Şeyi Ciddiye Almamak İçin Bazı Şeylere Sahip Olmak Gerek'
Oyuncu ve YouTuber Caner Özyurtlu'nun geçtiğimiz aylarda BloombergHT'de Fatih Altaylı ile Bire Bir programında Fatih Altaylı'ya söylediği sözler gündem oldu.
Walt Disney'deki çizgi film sanatçıları 1941'de ses efektlerini nasıl yapıyorlardı?
1941 yılında çizgi film sanatçılarının çeşitli aletleri kullanarak çıkardıkları sesler ile efektler yapıyorlardı.
2022 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı iptal mi? KPSS GY-GK sınavı yeniden mi yapılacak? 2022 KPSS sınavı tekrar mı yapılacak?
CHP'den 'aday kim olsun?' anketi