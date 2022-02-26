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Bu görüntüler Rusya'nın açıklamasını yalanlıyor

Rusya’nın 'sivilleri vurmuyoruz' açıklamasını bu görüntüler yalanlıyor

2022-02-26 22:10:31
İmha edilen Rus askeri ikmal araçları

İmha edilen Rus askeri ikmal araçları

Ukrayna güçlerinin imha ettiği Rus ikmal araçlarının olaydan hemen sonra çekilen görüntüleri
Rus tankı sivil aracı ezerken görüntülendi!

Rus tankı sivil aracı ezerken görüntülendi!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, gündüz saatlerinde bir Rus tankının karşı yönden gelen sivil bir otomobilin üzerine sürerek ezdiği anlar görüntülendi
Rus tanklarını elleriyle durdurmaya çalıştılar!

Rus tanklarını elleriyle durdurmaya çalıştılar!

Ukrayna’nın Çernihiv bölgesinde halk, Rus tanklarının önüne geçerek elleriyle durdurmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.
Melih Gökçek, Stephen Hawking’in balmumu heykeliyle konuştu: Nasıl öbür taraf?

Melih Gökçek, Stephen Hawking’in balmumu heykeliyle konuştu: Nasıl öbür taraf?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Twitter’dan paylaştığı Stephen Hawking’in balmumu heykeliyle çektiği video gündem oldu. Hawking'in balmumu heykeliyle konuşan Gökçek, 'Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun değil mi? Bak susmuş duruyorsun...' ifadelerini kullandı.
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