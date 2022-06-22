Çapa Tıp Fakültesi Mezuniyet töreninde konuşan okul birincisi Merve Nur Uçar’ın yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Batmanlı Mervenur Uçar, birinci olarak girdiği Çapa Tıp Fakültesi'nden yine birincilikle mezun oldu.

Üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan okul birincisi Merve Nur Uçar, yaptığı konuşma ile törene adeta damgasını vurdu.

Merve Nur Uçar şu ifadeleri kullandı, "Hekimliğin en başta bir vicdan meselesi olduğunu vurgulayan değerli hocalarımıza, asistanlarımıza teşekkür ediyoruz. Rasim Özdenören'in dediği gibi hem bu deveyi güdecek hem bu diyardan gitmeyeceğiz..." dedi. Uçar'ın bu sözleri salonda töreni izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.