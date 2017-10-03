03.10.2017 21:20:27

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Bu ayının keyfine diyecek yok.Gölde banyo yapan siyah ayı eğlenceli dakikalar geçiriyor. Suya bir batıp bir çıkan zaman zaman da kafasını sıvazlayan sevimli hayvan izleyenleri güldürüyor.