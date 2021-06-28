Bu araç ile bir ağacı kesmeye gerek kalmadan başka yere taşımak mümkün

Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Çevre ilçelerde konuşlu 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gelerek alevlere su bıraktı. Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösterdi. Bölgede bulunan evlerin bahçesindeki bazı kümes hayvanları da telef oldu. Yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.