Britcoin nedir? Britcoin ne kadar? Brit coin çıktı mı?

Britcoin nedir? Kripto para piyasası 2021 yılına bomba bibi girdi. Bitcoin rekor üzerine rekor kırarken altcoinler de yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Son olarak İngiltere'den kripto para hamlesi geldi. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak Birleşik Kıralllık'ın kendi dijital parası Britcoin için çalışmalara başlandığını duyurdu. Peki Britcoin nedir? Britcoin İngiltere Merkez Bankası eli ile hayata geçirilmesi planlanan nakit ve kartın yanı sıra günlük işlemlerde kullanılabilecek olan dijital para birimi olacak. Peki Britcoin ne kadar? Brit coin çıktı mı? Britcoin şu anda piyasaya sürülmedi. Henüz planlama aşmasında.

Britcoin nedir? Kripto para piyasası 2021 yılına bomba bibi girdi. Bitcoin rekor üzerine rekor kırarken altcoinler de yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Son olarak İngiltere'den kripto para hamlesi geldi. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak Birleşik Kıralllık'ın kendi dijital parası Britcoin için çalışmalara başlandığını duyurdu. Peki Britcoin nedir? Britcoin İngiltere Merkez Bankası eli ile hayata geçirilmesi planlanan nakit ve kartın yanı sıra günlük işlemlerde kullanılabilecek olan dijital para birimi olacak. Peki Britcoin ne kadar? Brit coin çıktı mı? Britcoin şu anda piyasaya sürülmedi. Henüz planlama aşmasında.

Kripto paralara ilgi hergeçen gün artıyor. Finansal krizin ardından kripto para birimlerinin yükselişi ve popülaritesi katlanarak büyüdü. Birçok yatırımcı, geleneksel fiat para birimlerine alternatiflerin yanı sıra daha güvenli yatırımlar aramaya başladı. Yeni çağın ödeme şekli olarak da adlandırılan kripto paraları bazı ülkeler güvensiz bulurken bazı ülkeler de kripto paraları kendi elleriyle piyasaya sürüyor. İngiltere'den yapılan açıklamada ülkenin kendi dijital parası için çalışmalara başlandığı duyuruldu.Bu dijital para birinin adı ise Britcoin olarak adlandırıldı. Peki Britcoin nedir? Britcoin ne kadar?

Britcoin nedir?

Britcoin terimi, Birleşik Krallık'ta başlatılan ve merkezi bulunan bir kripto para birimini ifade eder. Diğer kripto para birimleri gibi Britcoins, tüccarların bir banka hesabı kullanmak zorunda kalmadan işlemlerini güvenli ve özel bir şekilde gerçekleştirmelerine izin verir. Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), Bitcoin gibi kripto para birimlerinin yarattığı bazı zorlukların üstesinden gelmek amacıyla ülkeye ait bir dijital para birimi üzerinde çalıştığını söyledi. Sunak'ın Maliye Bakanlığı'nın konuyu duyurduğu tweetine yanıt olarak 'Britcoin' yazmasının da dijital paranın ismine dair ipucu verdiği belirtildi.

Hizmet, yazılım firması Intersango tarafından Temmuz 2011'de hayata geçirildi. Ağustos 2011'de Intersango, İngiltere'de güvenilir bankacılık ilişkileri kuramadıktan sonra Britcoin Exchange Intersango olarak yeniden adlandırıldı.

Britcoin ne kadar?

Britcoin bir kripto paradan ziyade dijital para olarak işlem görecek. Yani İngiliz para birimi poundun dijital versiyonu olacak. Değer bakımından da pound ile aynı olacak. Üretimi ve kontrolü İngiltere Merkez Bankası'nda olacak.

55 ülke kendi dijital para biriimi için çalışıyor

Uluslararası Ödemeler Bankası'nın 66 merkez bankasıyla geçen yıl yaptığı anketi, en az 52 ülkenin kendi dijital para birimini geliştirdiğini gösterdi.

Sunak'ın açıklamaları, dijital para çıkarmaya hazırlanan ilk ülke olan Çin'de Merkez Bankası'nın dijital Yuan için pilot programlarını daha fazla şehirde test etme kararının ardından geldi. Çin'in yanı sıra İsveç de e-kron fikrini geliştirme aşamasında.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.