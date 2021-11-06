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Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında hayatını kaybetti

Brezilyalı 26 yaşındaki ünlü şarkıcı Marilia Mendonça, seyahat ettiği küçük uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında hayatını kaybetti
06.11.2021 19:37:36
Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında hayatını kaybetti

Minas Gerais İtfaiyesinin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Mendonça'yı taşıyan uçağın ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Piedade de Caratinga kırsalında düşmesi sonucu şarkıcının öldüğünü doğruladı.
Mendonça'nın yanı sıra uçakta bulunan yapımcı Henrique Ribeiro, Mendonça'nın amcası ve danışmanı Abicieli Silveira Dias Filho ile uçağın pilotu ve yardımcı pilotu kazada hayatını kaybetti.

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Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcının, bir program düzenlemek üzere Goiania'dan Minas Gerais eyaletine bağlı Caratinga'ya gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.
Mendonça ve beraberindekileri taşıyan PEC Taxi Aereo şirketine ait, 6 kişi kapasiteli uçak taksi olarak kullanılan çift motorlu Beech Aircraft King Air C90A model uçağın kaza yapma sebebi henüz belirlenemedi.

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Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında hayatını kaybetti

Brezilya Hava Kuvvetlerine bağlı Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (Cenipa), Mendonça'nın ölümüne sebep olan kazanın araştırılacağı açıklamasında bulundu.
Brezilya'da oldukça ünlü olan ve kırsal kesimlerde ortaya "sertanejo" tarzı şarkı söyleyen Mendonça, 22 Haziran 1995'te dünyaya geldi. Gelecek ay iki yaşını dolduracak bir oğlu bulunan Mendonça, Brezilya'nın en çok dinlenilen şarkıcıları arasında yer alıyordu.
Mendonça, "Patroas" albümüyle 18 Kasım'da Las Vegas'ta teslim edilecek Latin Grammy Ödülü'ne "sertanejo tarzında en iyi albüm" kategorisinde aday gösterilmişti.

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Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında hayatını kaybetti

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, şarkıcının ölümüne ilişkin, "Eşsiz sesi, karizması ve müziğiyle herkesin sevgisini ve hayranlığını kazanan, neslinin en büyük sanatçılarından biri olan genç sertaneja şarkıcısı Marilia Mendonça'nın ölüm haberiyle tüm ülke şokta. Marilia şarkılarıyla her zaman hayatımızda olduğu için çok yakın birini kaybetmişiz gibi hissediyoruz" ifadesini kullandı.
 
Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar da üzüntüsünü Twitter hesabından yaptığı "İnanmayı reddediyorum." paylaşımıyla dile getirdi.

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