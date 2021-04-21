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Brezilya'da koronavirüsten bir günde 3 bin 321 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 321 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 378 bine çıktı.

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21.04.2021 01:54:13
Brezilya'da koronavirüsten bir günde 3 bin 321 kişi hayatını kaybetti

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 69 bin 381 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 14 milyon 43 bin 76'ya çıktı.

Bir günde 3 bin 321 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgın nedeniyle ülkedeki ölü sayısı 378 bin 3'e yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 561 bin 689 olarak açıklandı.

ABD'nin ardından en çok ölümün yaşandığı ülke oldu

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Covid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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