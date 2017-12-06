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Bradley Beal 51 sayı attı

NBA'de Washington Wizards forması giyen Beal, takımının Portland Trail Blazers'ı yendiği maçta 51 sayıyla kariyer rekorunu kırdı

Bradley Beal 51 sayı attı
06.12.2017 10:24:00
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Washington Wizards, Bradley Beal'ın 51 sayılık performansı sayesinde Portland Trail Blazers'ı 106-92 yendi.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Washington Wizards, Bradley Beal'ın 51 sayıyla kariyer rekorunu kırdığı Portland Trail Blazers deplasmanından 106-92 galip ayrıldı.

Wizards'ta Kelly Oubre 14 sayı, 5 top çalma ve Mike Scott 10 sayı, 7 ribauntluk katkıda bulundu.

Trail Blazers cephesinde Damian Lillard 30 sayı, 9 asist, 8 ribaunt, El-Faruk Aminu 17 sayı, 6 ribaunt ve Jusuf Nurkic 15 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.


- Westbrook'tan 8'inci "triple double"


All-star oyun kurucu Russell Westbrook, takımı Oklahoma City Thunder'ın Utah Jazz'ı 100-94 mağlup ettiği maçta 34 sayı, 14 asist, 13 ribauntla sezonun 8'inci, kariyerinin 87. "triple double"ını yaptı.

Üst üste 3. karşılaşmasını kazanan ev sahibi Thunder'da Steven Adams 20 sayı, 9 ribaunt ve Paul George 21 sayı üretti.

Performansıyla dikkatleri üstüne çeken çaylak oyuncu Donovan Mitchell, 31 sayı ve 5 top çalmayla Jazz'ı ayakta tutmaya çalıştı.


- Raptors'tan art arda 4. galibiyet


Toronto Raptors, ağırladığı Phoenix Suns'ı 126-113 mağlup ederek peş peşe 4. maçını kazandı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Raptors'ta 20 sayı, 10 asist, 6 ribauntla "double double" yapan Kyle Lowry, 20 sayı, 8 asist, 7 ribaunt üreten DeMar DeRozan ve 19 sayı, 6 ribaunt, 3 blokla oynayan Serge Ibaka öne çıktı.

Suns'ta Devin Booker'ın 19 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, Alex Len'in 14 sayı, 7 ribaunt ve Greg Monroe'nun 11 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.


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