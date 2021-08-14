Bozkurt'taki Ezine Çayı, HES ve tüm ilçe havadan görüntülendi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı ve hidroelektrik santrali (HES) ile ilçe geneli helikopterle havadan görüntülendi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı ve hidroelektrik santrali (HES) ile ilçe geneli helikopterle havadan görüntülendi.
Muş'ta 35 milyon yıllık deniz canlısı fosilleri bulundu
Muş'un Bulanık ilçesinde yapılan arazi araştırmasında 35 milyon yıllık olduğu tahmin edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. İlçenin Akçaarmut köyü yakınlarında fosillerle ilgili inceleme yapan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, bulduğu omurgasız deniz canlıları fosillerini yaş, tür ve cins tayini için paleontologlara gönderecek. Dölek, gazetecilere, Afet Yönetim, Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak uzun süre bölgede çalışma yaptıklarını, geçen yıl arazide Mollusca fosilleri bulduklarını söyledi.
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi. Kazanın nedenlerinin tespiti için olay yerine bir heyet gönderildiğini belirten bakanlık, ilerleyen saatlerde uçaktaki 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, 'Türkiye Cumhuriyeti’nde kaza geçiren Rus Be-200 uçağında bulunan 5 Rus askeri personel ve yangının odak noktaları ile ilgili kılavuzluk eden 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetti' denildi.
Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayarken görüntülendi
Bursa’da R.A., yolda yürüyen eski sevgilisi Y.C.K.'nin önünü kesip, boğazına bıçak dayayarak, kaçırmaya çalıştı. Olayı gören bir kişinin tabancayla havaya ateş açması ve bekçilerin gelmesiyle genç kızı bırakıp kaçmaya çalışan R.A. yakalandı. Gözaltına alınan R.A. tutuklanırken, olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Rize'deki ev inşaatı, heyelanda metrelerce kaydı
RİZE’de, dün akşam sağanak nedeniyle bazı ilçelerde heyelanlar meydana gelirken, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Çayeli ilçesinin yüksek kesimlerindeki 10’u aşkın yerleşim yerinin yolu, heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Ekipler, bu bölgelerde temizlik, yol açma ve hasar tespit çalışması başlattı. Çayeli'nde 1 yıl önce heyelan nedeniyle 'oturulamaz' raporu tutulan, 2 katlı inşaat halindeki ev de dün yine heyelanda 30 metre kaydı.