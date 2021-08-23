Bozkurt'ta hurdaya dönen araçlar 'şasi' numarasıyla bulunuyor
Bozkurt'taki selde vatandaşlar hurdaya dönen araçlarını 'şasi' numarasından tanıyor.
Bozkurt'taki selde vatandaşlar hurdaya dönen araçlarını 'şasi' numarasından tanıyor.
Kabil'den barkodlu tahliye
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye çalışmaları hızla devam ediyor. ABD'nin Kabil'den tahliye için son tarih olarak açıkladığı 31 Ağustos gününe kısa bir süre kala, Afganistan'ın dünyaya açılan kapısı olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye operasyonları hız kazandı. Havalimanında görev yapan güvenlik güçleri tahliye mesaisini gece gündüz sürdürüyor. Afganistan'da görevli vatandaşlarını ve kendi bünyelerinde çalışan Afganları tahliye etmek için yoğun bir mesai yürüten güvenlik güçleri, tahliye işlemlerinde karışıklık yaşanmaması için çeşitli önlemler alıyor. Havalimanında tahliye edecekleri kişilere, üzerinde barkod bulunan bileklik takan ABD askerleri, uçağa binmeden önce kişilerin bileğindeki barkodu okutarak sisteme kaydediyor.
85 yaşındaki sürücü otomobille fırına girdi; 2 yaralı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde 85 yaşındaki Nedim Yakıcı kullandığı otomobilin kontrolünü kaybedince ekmek fırınına girerek durabildi. Kazada, fırın sahibi ve çalışanı yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Nedim Yakıcı yönetimindeki 34 DNS 180 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kavşakta kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ekmek fırınına girerek durabildi. Bu sırada bir yaya ise otomobilin altında kalmaktan son anda geri çekilerek kurtuldu. Fırın sahibi Zeki Kuyumcu ile çalışan Ahmet Kaçalın tezgahla duvar arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.
Deniz Akkaya cezaevine konuldu
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile yaşadığı tartışma sonrası çıkarılan tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında 3 günlük zorlama hapis kararı verilen eski manken Deniz Akkaya cezaevine konuldu. 3 günlük zorlama hapis kararı verilen Deniz Akkaya'a bu sabah Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Akkaya, buradan polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İnfaz Savcılığı'nda dosya üzerinden işlemleri yapılan Akkaya 3 günlük zorlama hapsinin infazı için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu.