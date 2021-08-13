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Bozkurt'a tatil için gelen ikizler sel sularında kayboldu

Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı kenarındaki 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Yaz tatili için anneleri Arzu Yücel ile İstanbul'dan gelen 12 yaşındaki ikizler Ecrin ve İclal Yücel de babaanneleri Ayşe Remziye Yücel ve dedeleri Nadir Yücel ile birlikte binanın çökmesiyle sel sularında kayboldu. Arzu Yücel ise çayda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle belediyeden 'araçlarınızı çayın kenrından kaldırın' anonsu üzerine otomobilini çekmek için evden çıkınca kurtuldu. Binadan çıktıktan sonra çayın taşması üzerine bir daha eve giremeyen ve ikizlerinden ayrılan Arzu Yücel, şimdi yıkılan binanın enkazı önünde umutla bekliyor.

2021-08-13 01:13:34
Türklerin yaşadığı binalar taşlanıyor: Rotterdam, 1972

Türklerin yaşadığı binalar taşlanıyor: Rotterdam, 1972

Dükkânlardan Türkçe isimler silinip “Burası Hollandalıların malıdır” yazılıyor. Evlerinin camları taşlanıyor. Polis Türklerin ve göçmenlerin oturduğu mahallelerde sürekli nöbet tutuyor. 1972 Rotterdam olayları...
Mehmetçik, 353 vatandaşı helikopterlerle tahliye etti

Mehmetçik, 353 vatandaşı helikopterlerle tahliye etti

Mehmetçik, sel bölgesinde mahsur kalan 353 vatandaşı helikopterlerle tahliye etti
Ayancık'ta elden ele su yardımı!

Ayancık'ta elden ele su yardımı!

Ayancık'ta çayın karşı tarafında kalan vatandaşlara elden ele su taşınarak yardım edildi
Herat Kalesi Taliban'ın eline geçti

Herat Kalesi Taliban'ın eline geçti

İran resmi haber ajansı İRNA'nın paylaştığı bilgiye göre Herat Kalesi Taliban'ın eline geçti
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