Bozdağ'dan 'Ataşehir saldırganı' açıklaması

02.10.2017 20:41:19

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda, Ataşehir'de yolda yürürken saldırıya uğrayan başörtülü kadına da yer verdi.

Ataşehir'de yolda yürüdüğü sırada önce omuz atan, sonra da kadının "dikkat et" ikazına yumrukla karşılık veren saldırgan yakalanmıştı. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yakalanan saldırgan ile ilgili şu açıklamalara yer verdi:

"Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımızın yaşam tarzı koruma altındadır. Yaşam tarzına müdahale edenlere bir yıldan 3 yıla kadar ceza veren adımı biz attık. Farklı yaşam tarzlarını benimsemiş kişilere yapılan saldırıları hoş görmemiz mümkün değildir."