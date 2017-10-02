Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası konuştu

02.10.2017 20:14:32

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöye:

FRANSA'DAKİ YANGIN

"Bu yangının kundaklama sonucu olduğuna ilişkin savcılığın yaptığı açıklamadan dolayı bu saldırıyı, kundaklamayı da şiddetle ve nefretle kınadığımızı açıklıkla ifade etmek istiyoruz. Fransa hükümetinden ve yetkililerinden bu kundaklamaya karışan, yapan kişilerin çok hızlı bir şekilde tespiti, yakalanması ve yargıya teslim edilmesini beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Irkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı gibi çağımızı tehlikeye atan ve hepimizi tehdit eden bu hastalıklara karşı hepimizin bir kez daha birlikte hareket etmesi gerektiğini, yaşadığımız bu acı hadiseler göstermektedir."

MTV ZAMMI

"Cumhurbaşkanımızın dün yaptığı bir değerlendirme oldu. Tüm bunlar Bakanlar Kurulu'nda ele alındı. MTV vergisinin aşağı bir rakama çekilmesi konusunda karar alındı. Makul bir rakama çekilecek."

TÜRKİYE-IRAK VE IKBY

"Hükümet olarak ifade ettik. Bundan sonra nasıl adımlar atılacak MGK'da görüşüldü. Bütün bunlar takvimlendirildi. Bu adımların atılma önceliğini hükümet belirleyecek ve Irak hükümeti ile bu adımlar atılacak. İran ile de işbirliğine önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum. MGK'nın öne çekilmesi, TSK'nın sınırda tatbikat yapması, bazı televizyonların TÜRKSAT'tan çıkarılması, uçuşların durdurulması gibi adımlar atıdı. Cumhurbaşkanımız 4 Ekim'de İran'a gidecek. Attığımız her adım işbirliği içinde olacak. 'Kuzey Irak bölgesine girilecek' gibi iddialar var bunlar yorumdan ibarettir. Türkiye aklı selim hareket edecektir. Komşularla koordinasyon içinde olunacaktır."

ATAŞEHİR SALDIRISI

"Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımızın yaşam tarzı koruma altındadır. Yaşam tarzına müdahale edenlere bir yıldan 3 yıla kadar ceza veren adımı biz attık. Farklı yaşam tarzlarını benimsemiş kişilere yapılan saldırıları hoş görmemiz mümkün değildir."

IKBY REFERANDUMU

"Türkiye olarak gayrimeşru referandumdan sonra bir dizi karar açıkladık. Bunları Irak ile birlikte yürüteceğiz ve aklı selim ile adımlar atacağız. Bunları yaparken Türk milletinin üstün çıkarını gözeteceğiz. Yeni adımlar, aldığımız kararlar çerçevesinde atılacaktır. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi geri adım atana kadar devam edeceğiz."