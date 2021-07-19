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Bozcaada: 'Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık'

Bozcaada Belediyesi, adaya tatil için gelen kitlenin sebep olduğu kirlilik ve tahribatın boyutlarını paylaştı. Belediye'nin sosyal medya hesabından #Bozcaada etiketi ile yapılan paylaşımda, 'Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık.. ' ifadeleri kullanıldı

2021-07-19 17:33:27
Şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma

Şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma

Ankara'da şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği ile Cebeci Askeri Şehitliği'nde kabir ziyareti yaptı. Türkiye'nin farklı illerindeki şehitliklere sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, şehitlerin Türk bayraklarıyla donatılan mezar taşlarını yıkadı, Kur'an-ı Kerim okudu.
Kabe'nin örtüsü değiştirildi

Kabe'nin örtüsü değiştirildi

Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif' Kurban Bayramı arifesinde değiştirildi
Ay'a gönderilecek Sonda Roket Sistemi başarıyla test edildi

Ay'a gönderilecek Sonda Roket Sistemi başarıyla test edildi

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Ay'a gönderilecek insansız uzay aracında kullanılması planlanan hibrit motor teknolojisiyle geliştirilen Sonda Roket Sistemi'nin (SORS) uçuşlu testleri başarıyla tamamlandı.'Hedef 100 kilometre sınırı'Varank, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Uzay Programı'nın hedeflerinden birinin 2023'te Ay'a sert iniş gerçekleştirmek olduğunu anımsatarak, 'Şu anda uzay aracımızın tasarımına başladık.' dedi Sinop'ta Delta V tarafından yapılan testler konusunda bilgi veren Varank, 'Buradaki nihai hedef hibrit motorlu roketlerle beraber 100 kilometre dediğimiz uzay sınırını aşabilmek.' ifadesini kullandı.
Türkiye'nin ikinci bebek kutup pengueni

Türkiye'nin ikinci bebek kutup pengueni

Türkiye'nin 20 gün önce doğan gentoo cinsi ikinci bebek kutup pengueni büyüyor. İstanbul Akvaryum tarafından, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yakın tehdit altında olan gentoo cinsi kutup penguenleri 'Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi' programı kapsamında Valensiya Akvaryumu'ndan evlat edinilmişti. İstanbul Akvaryum küratörü Uğur Çağlar, 2016'da 4 nesildir türleri Valensiya Akvaryumu'nda korunma altındayken evlat edinilen penguenlerin üremeye devam ettiğini anlattı. Penguenlerin üremesinin dünya genelinde küresel ısınma ve yanlış avlanma nedeniyle sayıları azalan gentoo penguenlerinin nesillerinin korunması ve sürdürülmesi için önemli olduğuna işaret eden Çağlar, 'Dünyadaki gentoo pengueni popülasyonuna ülkemiz sınırları içerisinden böyle bir katkıda bulunmaktan çok mutluyuz. Penguen neslinin devamlılığı için yapılan birçok çalışmaya da veri sağlıyoruz.' dedi.
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