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Böyle kurtarma görülmedi

Benzerine az rastlanacak kurtarma operasyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu.

2021-07-20 21:19:11
Sualtı buz saçağı önüne çıkan her şeyi donduruyor

Sualtı buz saçağı önüne çıkan her şeyi donduruyor

'Su altı buz saçağı” veya “ölümün parmağı” olarak adlandırılan bu ilginç doğa olayı çok soğuk bir tuzlu su akıntısının okyanusa ulaşması neticesinde oluşur. Bu buz saçağı önüne çıkan her şeyi dondurabiliyor.
Peru’nun ünlü gelin şelalesi..

Peru’nun ünlü gelin şelalesi..

Peru'da bulunan Gelin Şelalesi (Catarata Velo de la Novia) İnanılmaz bir doğa harikası...
Paraşütle atlamaya cesaretiniz var mı?

Paraşütle atlamaya cesaretiniz var mı?

Arkadaşının paraşütle atlamasına eşlik eden adam korkudan bayılınca olanlar oluyor.
Şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma

Şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma

Ankara'da şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği ile Cebeci Askeri Şehitliği'nde kabir ziyareti yaptı. Türkiye'nin farklı illerindeki şehitliklere sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, şehitlerin Türk bayraklarıyla donatılan mezar taşlarını yıkadı, Kur'an-ı Kerim okudu.
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