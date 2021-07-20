Böyle kurtarma görülmedi

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Benzerine az rastlanacak kurtarma operasyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Benzerine az rastlanacak kurtarma operasyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma
Ankara'da şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği ile Cebeci Askeri Şehitliği'nde kabir ziyareti yaptı. Türkiye'nin farklı illerindeki şehitliklere sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, şehitlerin Türk bayraklarıyla donatılan mezar taşlarını yıkadı, Kur'an-ı Kerim okudu.