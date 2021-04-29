Böyle avlanma görülmedi! Köpek balığını avlayan dev kartal

Van Anneleri'nin sayısı 30'a yükseldi
Bu hafta bir ailenin daha katılmasıyla sayıları 30'a yükselen aileler, HDP binası önünde eylem yaptıkları sırada yüksek sesle müzik açarak annelerin sesini bastırmaya çalışan partililere tepki gösterdi.17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan Saliha Mert, HDP ve PKK'nın yıllardır çocukları annelerinden koparıp dağa kaçırdığını söyledi. Çocuklarına kavuşmak için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini anlatan Mert, 'HDP, çocuklarımızı bizden çaldı. Onlar bebek hırsızı. Çocuğumun hiçbir şeyden haberi yoktu. Onu benden kopardılar. Anneler korkmasın, seslerini yükseltsinler. Evlat savaşı verelim. Anneler çocukları için haykırsın. Çocuklarımızı onlardan alalım.' dedi.