Böyle avlanma görülmedi! Köpek balığını avlayan dev kartal

İnsanların şaşkın bakışları arasında balık kartalının köpek balığını yakalayıp götürdüğü muhteşem anlar an be an kaydedildi. Sosyal medyada saniyeler içinde ilgi gören ve yayılan video insanlar tarafından paylaşıldı ve beğenildi. İşte balık kartalının avlandığı o muhteşem görüntüler.