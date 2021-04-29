Böyle avlanma görülmedi! Köpek balığını avlayan dev kartal

Hiçbir maçını kaybetmeyen, Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Büşra Işıldar konuştu

Dünya şampiyonluğuna büyük bir çalışma sonucunda ulaştığını aktaran Büşra, şöyle konuştu:'Bu şampiyona için çok çalışmıştık. Üç Avrupa ve beş Türkiye şampiyonluğum var. Bu müsabakalar için çok uzun yıllardır çalışıyorum. Pandemide de antrenmanlarımı bırakmadım. Bir aylık kamp sürecimiz oldu. Federasyonumuzun Kastamonu'daki tesislerinde çalıştık. Dünya şampiyonası 15 gün sürdü. Çeyrek finalde Hint, yarı finalde Polonyalı, finalde de Rus rakibimi yenerek dünya şampiyonu oldum. İstiklal Marşı'mızı okuttum, çok gururlandım. Çok mutlu oldum, bu başarım şehitlerimize de armağan olsun.'