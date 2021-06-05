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Boşnak nine Orloviç'in bahçesine izinsiz yapılan Ortodoks kilisesi böyle yıkıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaştan önce köyünde eşi ve 7 çocuğuyla yaşayan Fata Orloviç, savaş sırasında eşi Sacir dahil, 22 yakınını kaybetti. Ülkenin farklı bölgelerinde mülteci olarak yaşayan ve ABD'de yaşayan çocuklarının tüm ısrarlarına rağmen doğduğu toprakları terk etmeyen Orloviç, 1999'da savaştan önce yaşadığı köyüne döndü. Döndüğünde bahçesine kilise yapıldığını gören Orloviç, izinsiz yapılan bu kilisenin kaldırılması için hukuk mücadelesi başlattı. Kilisenin yıkılmaması için kendisine teklif edilen parayı reddeden Boşnak nine, 11 yıl süren hukuk mücadelesini 2019'daki AİHM kararıyla kazanmıştı. Orloviç, yaptığı açıklamada, uzun yıllar devam eden direnişten yorulduğunu ifade ederek 'Çok şükür bugünleri de gördük. Benim için zor bir gün. Herkes kendi hakkını arıyor. Ben de arıyorum. Yıkılmasını istemezdim ama böyle olması gerekiyordu.' dedi.

2021-06-05 16:56:53
Hayvan hakları derneklerinden Sarıgül'e tepki

Hayvan hakları derneklerinden Sarıgül'e tepki

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün partisinin düzenlediği tur sırasında beyaz bir güvercini elinde çırpınırken kaydedilen görüntüler, hayvanseverlerin ve ilgili derneklerin tepkisini çekti. Uzun süre bir kutuda kapalı kaldığı öğrenilen güvercinin sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle ilgili Alper Tüydeş adlı kullanıcı, Sarıgül’ün videosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Günlerdir atıyorsunuz bu videoyu. Yorumlayım; güvercinin çok uzun süre küçük bir kutuda beklediğini kanat ve kuyruk tüylerindeki kirli sarıdan anlayabiliyoruz. Kuşu kaç saat beklettilerse o kutuda belki de gün! Uçamamasının sebebi de stres zaten” Yusuf adlı bir başka kullanıcı ise, “Hemşehrim olur ama çok yapay bir adam. İçinde bulunduğu rol sağındaki kadına yaptığı hareketten belli oluyor” Sarıgül, 2010 yılında İzmir’in Bornova ilçesinde Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Başkanı olarak bulunduğu sırada sarıya boyanmış güvercin uçurtarak hayvanseverleri kızdırmıştı.
Toprak ve yaprakla örtülen meşe odunları nasıl mangal kömürü oluyor?

Toprak ve yaprakla örtülen meşe odunları nasıl mangal kömürü oluyor?

Bilecik'te yemyeşil doğa örtüsü içindeki orman köyünde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık çeyrek asırdır ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla işe başlayan Hasandere köylüleri, Orman İşletme Müdürlüğünce kesime ayrılan meşe ağaçlarını motorlu testerelerle kesiyor. Sistemli şekilde yığarak küçük bir tepe haline getirdikleri odunların üzeri ile etrafını meşe yaprağı ve toprakla kapatan Hasandereliler, günlerce yavaş yavaş yanan ateşin başında nöbet tutuyor. Alevlerin sıcaklığı ve etrafı karartan dumanın içinde günde 15 saate yakın ter döken köylülerin ellerinden, yüzlerinden is eksik olmuyor. Köylüler, ayda ortalama 10 ton ürettikleri mangal kömürünü çevre illere pazarlıyor.
Adrenalin tutkunları için yürekleri ağza getiren 'Taş Yolu'

Adrenalin tutkunları için yürekleri ağza getiren 'Taş Yolu'

Dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alan 'Taş yolu', Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, yöre sakinlerinin zorlu mücadelesi ve devlet desteğiyle 132 yılda yapıldı. 'Dünyanın en zorlu yolları' arasında gösterilen Taş Yolu, çok sayıda tünel, viraj, keskin uçurumları ve doğal güzellikleriyle her mevsim adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. Kemaliye ilçesini Sivas'ın Divriği ilçesi üzerinden İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 1870'te inşasına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon'un geçit vermeyen kayalıklarını ilkel aletlerle oyan ve adeta iğneyle kuyu kazan yöre halkı tarafından 132 yıllık çalışma sonucu devletin de verdiği destekle 2002'de tamamlandı. Önceleri dar olduğu için sadece yürüyerek geçilebilen Taş Yolu, zamanla araç geçişi için genişletilerek Kemaliye'yi Divriği'ye ve buradan da İç Anadolu'ya bağladı.
Robotik radyocerrahi cihazı 'Uzay Neşteri' kanser tedavisinde etkin rol üstleniyor

Robotik radyocerrahi cihazı 'Uzay Neşteri' kanser tedavisinde etkin rol üstleniyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, söz konusu cihazın Güney Marmara'da sadece BUÜ'de bulunduğunu söyledi. 'Cihaz, milimetrenin 10'da 1'i düzeyinde hassasiyetle bu vuruşu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla etraftaki dokulara en ufak zarar vermiyor. İnsanın tedavi sırasındaki nefes alıp vermesi, kalp atımına bağlı vücuttaki ufak tefek oynamaları da hesaba katarak adeta bir füzenin hareketli hedefe kilitlenmesi gibi tümör odağına kilitlenerek orasını yok ediyor. Değeri 35 milyon liranın üzerinde olan cihaz yaklaşık 3 yıldır yıldır üniversitemizde. Tedavi olan hasta sayısı her geçen gün artıyor ama biz daha fazla hastamızın bu cihazdan faydalanmasını istiyoruz. Devletimiz buna büyük bir yatırım yaptı. Gece gündüz çalışarak geri dönüşümünü sağlamak istiyoruz. Bu güne kadar bu aletten 600 dolayında hasta fayda gördü ama bu kapasiteyi 3 katına çıkaracak kadar hacmimiz var.'
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