Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü

05.12.2017 21:31:50

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 12. yıl dönümü Ankara'da verilen resepsiyonla kutlandı.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç ve Askeri Ataşe Cemal Maşinoviç'in ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen kutlamaya, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Askeri Ataşe Maşinoviç, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek silahlı kuvvetlerinin kurulduktan kısa süre sonra hızlıca geliştiğini ve dünya çapında barış misyonlarında yer aldığını belirtti.

Maşinoviç, Bosna Hersek'in NATO'ya üyelik sürecinin başladığını ve kısa sürede tam üyelik almayı beklediklerini dile getirdi.

Bu süreçte birçok ülkenin kendilerine destek verdiğini kaydeden Maşinoviç, "Türk ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Bosna Hersek silahlı kuvvetlerinin en büyük desteklerinden biri olmuştur. Türkiye'ye cömert ve koşulsuz desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.