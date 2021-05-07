Bosna Hersek'in en güçlü adamı Ambeskovic, dünyanın en güçlüsü olmak için hazırlanıyor

Ambeskovic, 2019'da katıldığı aynı yarışmadan üçüncülükle ayrıldığını ifade ederek, vatanı Bosna Hersek'e 2020'de geri geldiğini, ondan önce İsveç'te yaşadığını anlattı. Her gün büyük bir sevgiyle yarışmaya hazırlandığını belirten 170 kilogram ağırlığındaki Ambeskovic, 'Mevcut rekor 501 kilogram. Dolayısıyla 505 kilogram için hazırlanmalıyız. Şahsi rekorum ise 450 kilogram. Bu da Bosna Hersek ve İsveç'in rekoru.' dedi. Ambeskovic, her gün üç saat antrenman yapmasına rağmen oruç tutmayı ihmal etmediğini söyleyerek, 'Tabii ki zor ancak bahane bulmuyorum. Yarışmaya çok az kaldı. İnsanın memnun olması önemli, ben de öyleyim.' diye konuştu.