Borsada Kazanmak İçin Yapılması Gerekenler! Aykut Korkutata, Timetürk'e Özel Açıklamalar

Twitter'da binlerce takipçisi olan yatırımcı Aykut Korkutata, Timetürk youtube kanalının konuğu oldu. Piyasada yaşananları ve kripto paralarda yatırımcıları neyin beklediğini açıklayan Aykut Korkutata, tüm para piyasalarına dair fikirlerini içtenlikle açıkladı.

Twitter ve sosyal medyada yatırımcıların sıkça karşısına çıkan Aykut Korkutata, birçok yatırımcının eğitim almasına fırsat tanımış ve son sürat eğitimlerine devam etmekte. Borsada teknik analizi eğitimleri ile tanınan Aykut Korkutata borsada nasıl para kazanılır? Balinalara karşı nasıl işlem yapılır? Gibi birçok soruya yanıt verdiği bu röportaj şimdi Timetürk ekranlarında.

Borsa'da yaşadığı her anı bir tutku olarak nitelendiren Aykut Korkutata, Twitter ve sosyal medyada takipçileriyle aile gibi olduklarını ve eğitim çalışması verdiği öğrencileriyle ömür boyunca iletişimde kalıp destekleyeceğini dile getirdi. 5 yıldır aktif olarak borsa ve kripto paralarla ilgilendiğini dile getiren Aykut Korkutata, piyasanın dengelerinin sürekli değiştiğini dile getirdi.

Cem Arslan'ın ''Borsa'da para kazanmanın yolları nelerdir?'' Sorusuna ise şaşırtıcı cevaplar veren Aykut Korkutata röportajının tamamını izlemek için timetürk yotueube kanalını ziyaret etmeyi unutmayın. Timetürk youtube kanalına abone olarak ve bildirimleri açarak gelecek programlarda tüm katılımcılara sorular sorabilirsiniz.