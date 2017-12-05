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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
05.12.2017 13:24:20
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,15 1,77 -6,50
Acıpayam Selüloz 2,51 0,00 -17,25
Adana Çimento (A) 5,92 0,68 3,20
Adana Çimento (B) 4,17 0,72 4,17
Adana Çimento (C) 0,81 0,00 7,20
Adel Kalemcilik 14,78 -0,27 -3,52
Adese Alışveriş Ticaret 1,91 1,06 6,11
Afyon Çimento 7,02 0,14 -11,25
Ak Enerji 0,82 2,50 -3,53
Akbank 9,03 0,44 18,51
Akçansa 10,43 0,29 -16,27
Akdenız Güvenlık Hız. 5,06 -0,39 112,66
Akfen GMYO 2,28 -1,30 75,38
Akın Tekstil 9,15 -1,19 -2,03
Akiş GMYO 3,04 0,00 29,91
Akmerkez GMYO 22,14 0,18 11,76
Aksa 12,01 0,00 44,37
Aksa Enerji 3,75 1,63 25,84
Aksel Yat. Hol. 0,55 -27,63
Aksigorta 3,20 0,31 40,35
Aksu Enerji 9,76 0,51 12,83
Akyürek Pazarlama 0,27 0,00 -18,18
Alarko Carrıer 59,90 -0,33 66,90
Alarko GMYO 43,68 -0,73 19,09
Alarko Holding 7,10 -6,95 73,37
Albaraka Türk 1,16 0,00 1,43
Alcatel Lucent Teletaş 7,25 -0,96 6,93
Alkim Kağıt 4,96 -0,60 111,54
Alkim Kimya 23,66 -0,08 35,27
Altınyağ 1,15 0,00 30,68
Altınyunus Çeşme 5,29 32,25
Anadolu Cam 2,46 0,41 62,07
Anadolu Efes 23,70 2,60 36,00
Anadolu Hayat Emek. 7,39 1,23 58,37
Anadolu Isuzu 8,17 -0,97 39,16
Anadolu Sigorta 2,84 -0,70 50,89
Anel Elektrik 3,07 -0,65 127,99
Anel Telekom 0,52 0,00 4,00
Arçelik 20,48 0,59 -0,64
Arena Bilgisayar 3,92 0,00 -5,83
Armada Bilgisayar 5,20 0,19 -17,85
Arsan Tekstil 1,63 1,87 19,85
Artı Yatırım Holding 0,94 18,99 64,91
Aselsan 31,92 -2,27 151,66
Asil Çelik 3,65 0,00 -2,93
Aslan Çimento 35,40 0,28 -11,98
Ata GMYO 4,45 2,06 -3,47
Atakule GMYO 2,66 0,00 2,31
Atlantik Petrol Ürünleri 1,22 -0,81 8,93
Atlantis Yatırım Holding 0,54 -19,40
Atlas Yat. Ort. 0,91 0,00 -5,07
AvivaSA Emeklilik Hayat 16,35 -0,12 -14,16
Avrasya GMYO 1,51 3,42 20,80
Avrasya Petrol ve Tur. 1,62 2,53 -37,69
Avrupa Yatırım Holding 1,72 0,00 -11,79
Ayen Enerji 5,08 3,04 3,89
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,74 33,05
Aygaz 14,79 -1,07 36,60
Bagfaş 9,25 0,11 -6,28
Bak Ambalaj 4,94 0,00 77,12
Balatacılar Balatacılık 0,56 -1,75 -9,68
Bantaş Ambalaj 3,24 1,57 15,44
Banvit 21,22 0,76 229,50
Baştaş Başkent Çimento 2,24 -0,44 6,70
Batı Çimento 8,64 -0,46 30,71
Batısöke Çimento 1,74 0,00 43,98
Bera Holding 6,20 16,54 294,90
Berkosan Yalıtım 2,01 4,15 -28,72
Beşiktaş Futbol Yat. 4,03 -0,98 0,75
Beyaz Filo 40,14 2,92 513,39
Bilici Yatırım 1,37 0,00 18,10
Bim Mağazalar 72,85 0,00 51,91
Bimeks 0,29 0,00 -67,05
Birko Mensucat 0,44 0,00 -13,79
Birlik Mensucat 1,32 1,54 46,67
Bısaş Tekstil 1,20 0,00 179,07
Bizim Mağazaları 6,90 0,00 -4,17
Bolu Çimento 5,19 0,00 -6,27
Bomonti Elektrik 1,04 0,97 -53,15
Borusan Mannesmann 10,42 -0,10 38,27
Borusan Yat. Paz. 42,76 -1,38 44,31
Bosch Fren Sistemleri 181,60 -0,60 36,49
Bossa 4,03 0,00 62,50
Boyner Perakende Yat. 8,38 0,36 -52,71
Brisa 7,06 1,15 14,24
Burçelik 3,84 1,59 14,29
Burçelik Vana 1,63 0,00 13,19
Bursa Çimento 5,07 0,20 -15,31
Carrefoursa 5,19 -0,19 -28,12
Coca Cola İçecek 35,68 -0,06 8,38
Componenta Dökümcülük 8,57 -0,23 111,08
Cosmos Yat. Holding 1,26 27,27
Credıtwest Faktorıng 1,35 1,50 0,14
Çelebi 36,70 -1,08 68,32
Çelik Halat 3,75 -0,53 61,44
Çemaş Döküm 1,66 0,61 27,69
Çemtaş 3,62 -0,55 50,84
Çimbeton 33,78 0,36 -6,79
Çimentaş 11,05 1,19 23,46
Çimsa 13,71 -0,36 -5,13
Çuhadaroğlu Metal 2,73 0,00 5,44
Dagi Giyim 2,04 -1,92 61,90
Dagi Yatırım Holding 1,33 -0,75 -1,48
Dardanel 2,04 1,49 58,14
Datagate Bilgisayar 7,26 0,41 81,39
Demısaş Döküm 1,82 -0,55 49,18
Denge Holding 6,41 -0,31 208,17
Deniz GMYO 2,46 0,82 30,85
Denizbank 3,45 0,58 -27,67
Denizli Cam 10,29 1,28 -22,63
Derimod 7,98 0,00 3,77
Desa Deri 0,99 1,02 11,24
Despec Bilgisayar 3,19 0,00 13,07
Deva Holding 4,09 1,24 16,19
Diriteks Diriliş Tekstil 0,85 0,00 -43,10
Ditaş Doğan 5,82 1,04 45,50
DO-CO 214,30 -2,37 -8,10
Doğan Burda 3,17 0,32 6,73
Doğan Gazetecilik 2,65 0,00 15,44
Doğan Holding 0,82 2,50 7,89
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,55 -1,11 110,06
Doğusan 1,19 0,85 17,82
Doğuş GMYO 3,11 -0,64 0,94
Doğuş Otomotiv 7,59 -0,13 -13,55
Duran Doğan Basım 2,88 -0,69 37,80
Dyo Boya 6,20 -1,74 82,35
Eczacıbaşı İlaç 4,19 0,48 52,01
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,38 0,00 11,93
Eczacıbaşı Yatırım 10,38 0,78 30,62
Edip Gayrimenkul 1,18 1,72 49,37
Ege Endüstri 284,00 -0,46 32,54
Ege Gübre 24,10 -0,82 18,61
Ege Profil 10,02 1,73 63,39
Ege Seramik 4,19 -0,71 38,54
Egeli & Co Tarım Girişim 0,65 1,56 8,33
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,49 0,00 -12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,19 -5,00 18,75
Egeplast 4,24 0,24 117,44
Ekiz Kimya 0,50 0,00 35,14
Emek Elektrik 1,31 -0,76 19,75
Eminiş Ambalaj 4,57 -1,30 7,78
Emlak Konut GMYO 2,47 0,00 -17,39
Enka İnşaat 5,83 0,69 21,93
Erbosan 75,80 -1,37 109,15
Ereğli Demir Celik 8,84 -0,23 84,62
Ersu Gıda 1,04 0,97 26,83
Escort Teknoloji 1,13 0,00 0,89
Esem Spor Giyim 0,39 0,00 50,00
Etiler Gıda 6,36 2,58 -2,15
Euro Kapital Yat. Ort. 1,37 2,24 51,88
Euro Trend Yat. Ort. 1,22 7,96 55,66
Euro Yat. Ort. 0,85 1,19 8,29
Euro Yatırım Holding 0,61 0,00 1,67
Fenerbahçe Futbol 33,66 -0,53 -13,69
Finans Fin. Kir. 3,79 -9,55
Finansbank 5,16 0,39 14,56
Flap Kongre Toplantı Hiz. 8,87 -2,95 348,89
F-M İzmit Piston 13,02 0,00 2,11
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,61 -0,86
Ford Otosan 56,00 -2,35 93,33
Frigo Pak Gıda 1,00 51,52
Galatasaray Sportif 6,05 -0,82 -18,00
Garanti Bankası 9,87 1,75 33,67
Garanti Faktoring 2,90 -0,68 38,76
Garanti Yat. Ort. 0,70 0,00 11,07
Gedik Girişim 1,17 -0,85 0,86
Gedik Y. Men. Değ. 2,54 0,00 14,41
Gedik Yatırım Holding 1,39 1,46 2,96
Gediz Ambalaj 6,75 -0,59 3,85
Gentaş 1,52 0,00 8,96
Gersan Elektrik 2,36 19,80 47,50
Global Men. Değ. 0,43 0,00 19,44
Global Yat. Holding 3,09 -0,32 91,93
Good-Year 4,10 -0,73 17,73
Göltaş Çimento 62,50 2,54 -16,21
Gözde Girişim 4,74 0,85 164,80
GSD Denizcilik 1,29 0,78 17,27
GSD Holding 0,66 1,54 20,00
Gübre Fabrik. 3,89 1,04 -11,19
Güler Yat. Holding 1,04 0,00 16,62
Güneş Sigorta 1,39 0,00 32,38
Halk GMYO 0,89 1,14 1,88
Halk Sigorta 1,53 -0,65 -19,35
Hatay Tekstil 4,51 0,00 25,28
Hedef Girişim 2,95 1,03 194,89
Hektaş 6,83 0,74 125,51
Hürriyet Gzt. 1,09 1,87 47,30
ICBC Turkey Bank 4,66 -5,09 195,13
İdealist GMYO 1,97 0,00 23,12
İhlas Ev Aletleri 0,47 0,00 62,07
İhlas Gayrimenkul 1,24 3,33 111,32
İhlas Gazetecilik 0,99 2,06 90,38
İhlas Holding 0,47 2,17 56,67
İhlas Yayın Holding 0,48 0,00 108,70
İndeks Bilgisayar 10,62 -0,28 34,98
Info Yatırım 1,15 0,88 8,44
İntema 18,57 -0,05 -10,12
İpek Doğal Enerji 4,66 -2,10 121,90
İskenderun Demir ve Çelik 4,47 -0,45 147,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)


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