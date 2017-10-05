Borsada 9 ayın şampiyonu Beşiktaş oldu

05.10.2017 11:00:18

BURHAN SANSARLIOĞLU - Hisseleri bu yılın 9 ayında yüzde 12 yükseliş kaydeden Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da spor endeksi, bu yılın ocak-eylül döneminde yüzde 2,5 değer kazandı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yılın 9 ayını yüzde 12'lik yükselişle tamamlayarak yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Analistler, Süper Lig'de geçen sezon şampiyon, bu sezon da zirve ortağı olan Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısına dikkati çekerek, kulübün yeşil sahalardaki performansının borsaya da yansıdığını ve yatırımcısının yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Söz konusu dönemde borsa performansında Beşiktaş'ı, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ takip etti. Süper Lig lideri Galatasaray, yılın 9 ayında yatırımcısına yüzde 3,69 kazandırdı.





- Fenerbahçe ve Trabzonspor borsada kaybettirdi





Fenerbahçe Futbol AŞ ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ise bu yılın ocak-eylül döneminde yatırımcısına kaybettirdi.

Fenerbahçe, yüzde 8,46'lık kayıpla 9 aylık dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi olurken, Trabzonspor'daki kayıp yüzde 7,04 olarak gerçekleşti.

Analistler, bu sezon Avrupa'ya erken veda eden Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de de zirveden uzak kaldığını, bunun pay piyasalarında satış baskısını artırdığını söyledi.





- 4 spor şirketi eylülde kaybettirdi





Spor şirketlerinin eylül ayındaki performansına bakıldığında ise borsa geneline bağlı olarak negatif bir seyir izledikleri dikkati çekti.

Borsada işlem gören 4 spor şirketi, geçen ay yatırımcısına kaybettirirken, söz konusu dönemde Galatasaray yüzde 5,56 ile en fazla gerileyen spor şirketi oldu.

Galatasaray'ı yüzde 5,29 azalan Beşiktaş, yüzde 5,04 düşüş kaydeden Trabzonspor ve yüzde 1,05 değer kaybeden Fenerbahçe izledi.





- Piyasa değeri en yüksek şirket de Beşiktaş





Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip. Beşiktaş, yılın 9 ayını 1 milyar 75 milyon TL piyasa değeriyle tamamladı.

Beşiktaş'ı 1 milyar 35 milyon lira ile Fenerbahçe, 826 milyon lira ile Galatasaray ve 264 milyon lira ile Trabzonspor takip etti.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Eylül 2017 kapanış fiyatı, eylül ayı değişimi, 2016 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket 2017 Eylül kapanış fiyatı (TL) 2017 Eylül aylık değişim (%) 2016 sonuna göre fark (%) Piyasa değeri (TL) Beşiktaş 4,48 -5,29 12 1.075.000.000 Galatasaray 7,65 -5,56 3,69 826.000.000 Trabzonspor 2,64 -5,04 -7,04 264.000.000 Fenerbahçe 35,70 -1,05 -8,46 1.035.000.000



