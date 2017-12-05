Borsa şirketlerinin piyasa değeri

05.12.2017 13:30:47

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 819 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 43.896.395.246 1,52 Garanti Bankası 41.454.000.000 1,05 Akbank 36.120.000.000 0,93 Turkcell 32.956.000.000 2,23 ASELSAN 31.920.000.000 7,18 Ereğli Demir Çelik 30.940.000.000 1,88 Tüpraş 30.075.345.920 3,01 İş Bankası (C) 29.654.802.300 0,72 Enka İnşaat 26.818.000.000 1,24 Bim Mağazalar 22.117.260.000 10,54 Sabancı Holding 21.077.372.607 0,83 Türk Telekom 20.090.000.000 4,32 Ford Otosan 19.650.960.000 5,40 Yapı ve Kredi Bank. 18.127.203.854 0,63 Türk Hava Yolları 17.181.000.000 0,91 Tofaş Oto. Fab. 15.880.000.000 4,84 Vakıflar Bankası 14.525.000.000 0,65 Anadolu Efes 14.032.894.733 1,46 Arçelik 13.838.913.638 2,12 Halkbank 11.537.500.000 0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

