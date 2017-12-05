Borsa şirketlerinin piyasa değeri
05.12.2017 13:30:47
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 819 milyar lira oldu.
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.896.395.246
|1,52
|Garanti Bankası
|41.454.000.000
|1,05
|Akbank
|36.120.000.000
|0,93
|Turkcell
|32.956.000.000
|2,23
|ASELSAN
|31.920.000.000
|7,18
|Ereğli Demir Çelik
|30.940.000.000
|1,88
|Tüpraş
|30.075.345.920
|3,01
|İş Bankası (C)
|29.654.802.300
|0,72
|Enka İnşaat
|26.818.000.000
|1,24
|Bim Mağazalar
|22.117.260.000
|10,54
|Sabancı Holding
|21.077.372.607
|0,83
|Türk Telekom
|20.090.000.000
|4,32
|Ford Otosan
|19.650.960.000
|5,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|18.127.203.854
|0,63
|Türk Hava Yolları
|17.181.000.000
|0,91
|Tofaş Oto. Fab.
|15.880.000.000
|4,84
|Vakıflar Bankası
|14.525.000.000
|0,65
|Anadolu Efes
|14.032.894.733
|1,46
|Arçelik
|13.838.913.638
|2,12
|Halkbank
|11.537.500.000
|0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)