Borsa şirketlerinin piyasa değeri

05.10.2017 13:49:57

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 817 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 41.832.000.000 1,10 Koç Holding 41.740.881.903 1,51 Akbank 38.320.000.000 1,07 İş Bankası (C) 30.959.793.600 0,78 Tüpraş 30.776.519.680 3,43 Ereğli Demir Celik 28.245.000.000 1,82 Turkcell 27.610.000.000 1,95 Aselsan 26.600.000.000 6,37 Enka İnşaat 23.966.000.000 1,15 Türk Telekom 23.590.000.000 5,43 Bim Mağazalar 22.299.420.000 11,96 Sabancı Holding 20.628.483.742 0,84 Yapı ve Kredi Bank. 19.170.496.162 0,67 Ford Otosan 16.471.715.400 4,94 Vakıflar Bankası 15.675.000.000 0,73 Arçelik 15.528.234.151 2,51 Tofaş Oto. Fab. 15.400.000.000 5,02 T. Halk Bankası 15.275.000.000 0,64 Türk Hava Yolları 12.640.800.000 0,78 Anadolu Efes 12.268.421.049 1,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

