Borsa İstanbul'dan TOKİ Park Mavera 3 Projesine ilişkin açıklama

03.10.2017 11:55:43

Borsa İstanbul'da işlem gören TOKİ Park Mavera 3 Projesi'nin gayrimenkul sertifikalarında, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ dünden itibaren piyasa yapıcı olarak faaliyete başladı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, borsada işlem gören TOKİ Park Mavera 3 Projesi'nin gayrimenkul sertifikalarında, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin dünden itibaren piyasa yapıcı olarak faaliyete başladığı belirtildi.

Açıklamada, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin piyasa yapıcı olarak işlem yapacağı Park Mavera 3 gayrimenkul sertifikasının fiyatının, satış ofisi fiyatının oldukça altında seyrettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Toplu Konut İdaresi tarafından 5 Eylül 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan özel durum açıklamasında, sertifikaların dayanağı olan Park Mavera 3 Projesi satış ofisinden yapılan satışların dm2 ortalama fiyatının 47,5 TL olarak gerçekleştiği belirtilmiştir. 29 Eylül 2017 tarihli kapanış fiyatı 35,02 TL olan Park Mavera 3 gayrimenkul sertifikaları, aynı projede satışı gerçekleşen konutların ortalama satış fiyatlarına göre yüzde 26,28 iskontolu olarak işlem görmektedir. Gayrimenkul sertifikaları doğrudan gayrimenkule dayalı olan, asli edimle sermaye piyasası aracı niteliği somut varlığa yani konutlara veya ticari alanlara dönüşebilen bir yatırım aracıdır. Varlığa dayalı yapısı ile riski çok düşük olan bu araç, Borsa İstanbul'da işlem görmesi nedeniyle de ihraççısına, borsa dışı satışlarına göre ilave sorumluluklar yükleyerek yatırımcılarını korumaktadır. Ayrıca satış ofisinde istediği kat, konum veya büyüklükte konut bulamayan yatırımcılara alternatif seçim imkanı sunabilen gayrimenkul sertifikaları yatırımcılara kredi faizi gibi maliyetlere katlanmadan ev sahibi olabilme imkanı da tanımaktadır."

Açıklamada, ihraççı tarafından yatırımcı adına mülkiyetin tesis edilmesi ve bağımsız bölümün teslim edilmesinin asli edim olduğu aktarılarak, "Elinde talep ettiği gayrimenkulü almaya yetecek sayıda sertifika bulunduran yatırımcı ihraççı veya ilgili yatırım kuruluşu ile telefonla iletişime geçerek asli edim talebinde bulunabilir. Asli edim taleplerinde bulunan yatırımcının elindeki sertifikalar bloke edilmekte, ihraççı ile yatırımcı arasında satış vaadi sözleşmesi imzalanarak yatırımcının talep ettiği gayrımenkul yatırımcı adına tesis edilmekte, bağımsız bölümün ve tapuların teslimi de vade sonunda gerçekleştirilmektedir." denildi.