Borsa ilk yarıda yükseldi

05.12.2017 13:26:08

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Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,49'luk yükseliş gösterdi.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,49'luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 511,34 puanlık artışla 105 bin 726 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi de yüzde 0,80 değer kazandı.