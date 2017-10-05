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Borsa ilk yarıda yatay

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,09'luk hafif yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi

Borsa ilk yarıda yatay
05.10.2017 13:44:21
Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,09'luk hafif yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,09'luk hafif yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 99,26 puanlık artışla 104 bin 647 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,03 arttı.

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