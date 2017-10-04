Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yüzde 0,62'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,62'lik yükselişle tamamladı
04.10.2017 18:21:52
Borsa günü yüzde 0,62'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,62'lik yükselişle tamamladı. Endeks 640,29 puanlık artışla 104 bin 547 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi de yüzde 0,45 değer kazandı.
Borsa günü yüzde 0,62'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,62'lik yükselişle tamamladı. Endeks 640,29 puanlık artışla 104 bin 547 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi de yüzde 0,45 değer kazandı.