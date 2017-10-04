Borsa günü yükselişle tamamladı

04.10.2017 18:21:52

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Borsa günü yüzde 0,62'lik yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,62'lik yükselişle tamamladı. Endeks 640,29 puanlık artışla 104 bin 547 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi de yüzde 0,45 değer kazandı.