Borsa günü yatay tamamadı

03.10.2017 18:25:37

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Borsa günü yüzde 0,02'lik hafif yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,02'lik hafif yükselişle tamamladı. Endeks 23,10 puanlık artışla 103 bin 907 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,13 arttı.