Borsa güne nasıl başladı?

06.12.2017 10:18:28

Açılışta BIST 100 endeksi 171,79 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,16 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,74 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,39 ile inşaat oldu.



Dün döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin devam etmesiyle 106.766,00 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 değer kazancıyla 106.259,99 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 106.400 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 108.000 seviyesi olacağı, 103.500 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.