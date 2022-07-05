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Boris Johnson'a şok! Peş peşe istifalarını açıkladılar

İngiltere'de Boris Johnson'ın hükümetinden Hazine Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid istifa ettiler.

Boris Johnson'a şok! Peş peşe istifalarını açıkladılar
05.07.2022 22:41:11
Boris Johnson'a şok! Peş peşe istifalarını açıkladılar
İngiltere'de kabinede istifa depremi yaşandı.
 
 
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Boris Johnson'a şok! Peş peşe istifalarını açıkladılar
Ülkede 2 kritik Bakanlığın temsilcileri Hazine Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid istifa ettiler.
 
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Boris Johnson'a şok! Peş peşe istifalarını açıkladılar
Sağlık Bakanı Sajid Javid istifa sonrası yaptığı açıklamada, "Artık vicdan rahatlığıyla bu hükümette hizmet etmeye devam edemeyeceğimi size büyük bir üzüntüyle söylemek zorundayım" dedi.
 
 
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Boris Johnson'a şok! Peş peşe istifalarını açıkladılar
Hazine Bakanı Rishi Sunak ise, "Halkın haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddiyetle yürütülmesini bekliyor. Bunun benim son bakanlık görevim olabileceğinin farkındayım, ancak bu standartların uğruna savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı. Kaynak: AP
 
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Boris Johnson'a şok! Peş peşe istifalarını açıkladılar
5
Boris Johnson'a şok! Peş peşe istifalarını açıkladılar
6
Boris Johnson'a şok! Peş peşe istifalarını açıkladılar
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