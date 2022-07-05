Boris Johnson'a şok! Peş peşe istifalarını açıkladılar İngiltere'de Boris Johnson'ın hükümetinden Hazine Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid istifa ettiler. 05.07.2022 22:41:11 İngiltere'de kabinede istifa depremi yaşandı. 1 Ülkede 2 kritik Bakanlığın temsilcileri Hazine Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid istifa ettiler. 2 Sağlık Bakanı Sajid Javid istifa sonrası yaptığı açıklamada, "Artık vicdan rahatlığıyla bu hükümette hizmet etmeye devam edemeyeceğimi size büyük bir üzüntüyle söylemek zorundayım" dedi. 3 Hazine Bakanı Rishi Sunak ise, "Halkın haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddiyetle yürütülmesini bekliyor. Bunun benim son bakanlık görevim olabileceğinin farkındayım, ancak bu standartların uğruna savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı. Kaynak: AP 4 5 6 7