Boris Johnson'a şok! Peş peşe istifalarını açıkladılar

Hazine Bakanı Rishi Sunak ise, "Halkın haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddiyetle yürütülmesini bekliyor. Bunun benim son bakanlık görevim olabileceğinin farkındayım, ancak bu standartların uğruna savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı. Kaynak: AP