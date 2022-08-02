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Bombardımana bile dayandı ama!.. Dünya mirası tehdit altında

Bir kısmı 2015’te başlayan Yemen iç savaşı sonucu büyük zarar görüp yıkılan Sana’nın kerpiç evlerinin son yıllarda artan yoğun yağmurlar sonucu yıkıldığı belirtildi.

Bombardımana bile dayandı ama!.. Dünya mirası tehdit altında
02.08.2022 17:47:17
Bombardımana bile dayandı ama!.. Dünya mirası tehdit altında

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Yemen'in başkenti Sana'nın dünyaca ünlü tarihi evleri iklim krizi sonucu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya…

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Bombardımana bile dayandı ama!.. Dünya mirası tehdit altında

Sana'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine kayıtlı kadim evleri, yoğun yağmurlar sonrası yıkılma riski taşıyor. Arap medyasında çıkan haberlerde, bir kısmı 2015'te başlayan Yemen iç savaşı sonucu büyük zarar görüp yıkılan Sana'nın kerpiç evlerinin son yıllarda artan yoğun yağmurlar sonucu yıkıldığı belirtildi.

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Bombardımana bile dayandı ama!.. Dünya mirası tehdit altında

500 bina zarar gördü

Sana'nın büyük bir tarihi miras taşıdığına işaret eden Yemen'in Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Muhammed Cemi, son yıllarda yaşanan gelişmelerin halk gibi kenti de olumsuz etkilediğini belirtti.

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Bombardımana bile dayandı ama!.. Dünya mirası tehdit altında

Yemenli Mühendis Akil Nesara ise “Tarihi Sana caddelerinde yaklaşık 500 kadar eski bina kötü hava koşulları sebebiyle zarar gördü” dedi. 

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Bombardımana bile dayandı ama!.. Dünya mirası tehdit altında

Nesara, “Çok sayıda bina zarar görmüş durumda. 200 vatandaştan bize -bu konuda- tebliğ geldi. 10 kadar çatı çökmüş durumda” dedi.

 

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Bombardımana bile dayandı ama!.. Dünya mirası tehdit altında

Yok olmakla karşı karşıya

Uzmanlar, tarihi Sana kentinin yok olma tehlikesiyle yüz yüze olduğunu belirtiyor. 

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Bombardımana bile dayandı ama!.. Dünya mirası tehdit altında

Yaklaşık 8 yıldır Husilerin elinde bulunan kentteki zararın boyutları tam olarak kayıt altına alınamıyor.

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Bombardımana bile dayandı ama!.. Dünya mirası tehdit altında

Kent, en kapsamlı tahribatı ise 2015 yılında Suudi Arabistan öncülüğünde Uluslararası Koalisyon'un hava saldırıları sonucunda aldı.

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