Bombardımana bile dayandı ama!.. Dünya mirası tehdit altında Bir kısmı 2015’te başlayan Yemen iç savaşı sonucu büyük zarar görüp yıkılan Sana’nın kerpiç evlerinin son yıllarda artan yoğun yağmurlar sonucu yıkıldığı belirtildi. 02.08.2022 17:47:17 TIMETURK | HABER MERKEZİ Yemen'in başkenti Sana'nın dünyaca ünlü tarihi evleri iklim krizi sonucu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya… 1 Sana'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine kayıtlı kadim evleri, yoğun yağmurlar sonrası yıkılma riski taşıyor. Arap medyasında çıkan haberlerde, bir kısmı 2015'te başlayan Yemen iç savaşı sonucu büyük zarar görüp yıkılan Sana'nın kerpiç evlerinin son yıllarda artan yoğun yağmurlar sonucu yıkıldığı belirtildi. 2 500 bina zarar gördü Sana'nın büyük bir tarihi miras taşıdığına işaret eden Yemen'in Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Muhammed Cemi, son yıllarda yaşanan gelişmelerin halk gibi kenti de olumsuz etkilediğini belirtti. 3 Yemenli Mühendis Akil Nesara ise “Tarihi Sana caddelerinde yaklaşık 500 kadar eski bina kötü hava koşulları sebebiyle zarar gördü” dedi. 4 Nesara, “Çok sayıda bina zarar görmüş durumda. 200 vatandaştan bize -bu konuda- tebliğ geldi. 10 kadar çatı çökmüş durumda” dedi. 5 Yok olmakla karşı karşıya Uzmanlar, tarihi Sana kentinin yok olma tehlikesiyle yüz yüze olduğunu belirtiyor. 6 Yaklaşık 8 yıldır Husilerin elinde bulunan kentteki zararın boyutları tam olarak kayıt altına alınamıyor. 7 Kent, en kapsamlı tahribatı ise 2015 yılında Suudi Arabistan öncülüğünde Uluslararası Koalisyon'un hava saldırıları sonucunda aldı. 8