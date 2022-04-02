DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yangında öldüğü sanılan Suriyeli cinayete kurban gitmiş
Film incelemesi: Uyuyan Adam
Rıza Kayaalp, 11'inci kez Avrupa şampiyonu oldu
Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz
Ukrayna: Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı
Kiğılı, teknoloji ekosistemine 50 milyon TL yatırım planlıyor
Birevim ve Bereket Sigorta Grubu, Tasarruf Teminatlandırma Modeli ile sektörde bir ilke imza attı
Migros'tan çifte indirim
Kayıp Ukraynalı gazeteci Maks Levin ölü bulundu
Bakan Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü
İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz Meksika'ya alınmadı
Gizem Altıntaş kimdir?
ABD’li aktör Sean Penn: Ukrayna için savaş uçağı alın
9 büyüklüğündeki depremde bile ameliyat yapılabilecek
Erdoğan'dan gıda fiyatları açıklaması; 'Acımayacağız'

İSTANBUL

19:37:00

İftar vakti

BURSA

19:36

05:12
19:36
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:21

04:57
19:21
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:04

04:41
19:04
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:47

04:23
18:47
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:36

04:19
18:36
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:37:00

İftar vakti

ANKARA

19:21

04:57
SAHUR
19:21
İFTAR

Bolu Tüneli Düzce girişi kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı

2022-04-02 22:25:12

Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde, meydana gelen heyelan nedeniyle güzergah Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit trafiğe kapatıldı. Trafik akışı İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D-100'e aktarılıyor.

Bölgeye jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, heyelanda herhangi bir aracın toprak altında kalıp kalmadığını araştırıyor.

2022_Mart_Tunnelll

Ayrıca ekipler, toprak kayması riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Heyelanın iftar saatine denk gelmesi sayesinde bölgede araç geçişinin az olduğu belirtildi.

Öte yandan heyelan sonucu toprak ve kaya parçalarının yolda yaklaşık 50 metrelik kısmı kapladığı görüldü. AA

Üniversiteli Ayşe her şeyi bıraktı, mutluluğu çobanlıkta buldu

Üniversiteli Ayşe her şeyi bıraktı, mutluluğu çobanlıkta buldu

Mersin'in Toroslar ilçesindeki ailesinin yanına yerleşen Yörük kızı Ayşe Erden, doğayla ve hayvanlarla iç içe sürdürdüğü yaşamını sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Terk edilen bebeğe süt anne olan sağlık çalışanı sosyal medyada gündem oldu

Terk edilen bebeğe süt anne olan sağlık çalışanı sosyal medyada gündem oldu

Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yapmasıyla gönülleri fethetti.
Habertürk canlı yayınında duyulan ses gündem oldu

Habertürk canlı yayınında duyulan ses gündem oldu

Sık sık canlı yayında duyulan seslerle ilgili sosyal medyada gündem olan Habertürk ekranlarında benzer bir olay daha yaşandı.
Oyuncu Burak Yörük otobüs şoförüne saldırdı: Yolculardan polise tepki!

Oyuncu Burak Yörük otobüs şoförüne saldırdı: Yolculardan polise tepki!

Oyuncu Burak Yörük trafikte tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı. Bir yolcu tarafından çekilen görüntülenen olay anı sonrası hakkında herhangi bir işlem yapılmayan ünlü oyuncu olay yerinden uzaklaştı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş