Bolu Dağı'nda sis

02.10.2017 11:45:42

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimindeki sis, ulaşımı aksatıyor.

Yoğun sis nedeniyle D-100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde görüş mesafesi, yer yer 25 metreye kadar düşüyor.

Sis, D-100 karayolunun Bakacak, Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Seymenler ve Elmalık mevkisi ile Anadolu Otoyolu'nun 1. ve 2. viyadük kesiminde de zaman zaman etkili oluyor.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip konusunda uyarıyor.