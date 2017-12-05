Bolu Dağı'nda iki tır çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı- Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu
05.12.2017 21:34:48
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Mehmet Salih Seyitoğlu idaresindeki 33 AET 86 plakalı tır, Bolu Dağı Elmalık mevkisinde önünde giden Abdulsamet Erenoğlu'nun kullandığı BV-JG-71 plakalı tıra çarptı.
Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü Seyitoğlu, sağlık ve polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Ekipler, tek şeritten verilmeye başlanan ulaşımın, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döneceğini belirtti.