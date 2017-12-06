Bolu'da gazeteciler kaza yaptı
Dere yatağına düşen otomobilde bulunan A Haber muhabiri Hakan Süer ve kameraman Emre Tuncay, kazadan yara almadan kurtuldu
06.12.2017 19:13:55
Bolu'da otomobilleri buzlanma nedeniyle kayarak dere yatağına düşen A Haber ekibi, kazadan yara almadan kurtuldu.
A Haber ekibi, Abant Tabiat Parkı'nda etkili olan kar yağışını haber yaptıktan sonra Bolu'ya doğru yola çıktı. Muhabir Hakan Süer'in kullandığı 41 B 6875 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
Dere yatağına düşen otomobilde hasar oluştu. Süer ile kameraman Emre Tuncay otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.
Otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.