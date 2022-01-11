Bolu’da feci kaza! 4 kişilik aile yaşamını yitirdi

Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama yetişemedim

İstanbul Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez'in öldürdüğü avukat Dilara Yıldız'ın dayısı Mahmut Akyel, ''Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim. Yargılanmasını istiyoruz. Böylelerinin asılması lazım' dedi.